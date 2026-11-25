Berlin - Eine von Bundesfamilienministerin Karin Prien (CDU) eingesetzte Expertenkommission hat eine deutliche Verschärfung des Prostituiertenschutzgesetzes vorgeschlagen. Der am Mittwoch vorgestellte Abschlussbericht der Kommission enthalte 51 Maßnahmenvorschläge für einen "Paradigmenwechsel" in der rechtlichen Ausgestaltung des Prostituiertenschutzes, teilte das Ministerium mit.



Prostitution soll nach dem Willen der Experten künftig nur noch unter eng gefassten, gesetzlich festgelegten Voraussetzungen zugelassen und Verstöße sollen stärker sanktioniert werden. Im Mittelpunkt der Neuausrichtung sollen der Schutz der Menschenwürde von Menschen in der Prostitution und eine bessere Bekämpfung von sexueller Ausbeutung stehen. Besonders Kunden sowie Betreiber sollen stärker in die Pflicht genommen werden.



Außerdem wird mit den Empfehlungen der Kommission die Anmeldung für Menschen in der Prostitution in den Blick genommen: Die Anmeldung soll spezifische Beratung ermöglichen und helfen, Gefährdungen frühzeitig zu erkennen. Dafür müsse sie leichter zugänglich werden, hieß es. Damit soll das Hellfeld vergrößert werden, sodass mehr Prostituierte erreicht werden und Zugang zu Beratung und Schutz erhalten. Der Kauf von sexuellen Dienstleistungen bei nicht Angemeldeten soll künftig strafbar sein.



Zu den Vorschlägen der Kommission zählen zudem die Anhebung des Mindestalters für die Ausübung der Prostitution auf 21 Jahre, mehr Kontrollbefugnisse für die Polizei und die Regulierung von Prostitutionsplattformen mit Stärkung einer digitalen Fachberatung. Widerstand gegen diese Vorschläge gab es zuletzt bereits von Interessenverbänden.



Welche Maßnahmen in welcher Form umgesetzt werden, richte sich nach den verfassungsrechtlichen Vorgaben und ihrer praktischen Umsetzbarkeit, hieß es vonseiten des Familienministeriums. Dabei würden die unterschiedlichen Schutzbedarfe berücksichtigt und bestehende Umsetzungsprobleme in den Blick genommen. Ein Sprecher des Ministeriums sagte am Mittwoch der dts Nachrichtenagentur, dass die Vorschläge "möglichst schnell" umgesetzt werden sollen.





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