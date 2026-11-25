Die Schweiz verbessert die Photovoltaik-Förderung: Der Bundesrat hat mit einer Änderung der Energieförderungsverordnung (EnFV) die Einmalvergütung für Anlagen der Leistungsklassen von weniger als 30 Kilowatt sowie von 30 bis weniger als 100 Kilowatt je um 40 Franken (umgerechnet 44 Euro) pro Kilowatt Leistung erhöht. Der Leistungsbeitrag ist auf maximal 30 Prozent der Investitionskosten von Referenzanlagen gedeckelt. Bei gebäudeintegrierten Photovoltaik-Anlagen gibt es bei der Einmalvergütung einen Aufschlag von etwa zehn Prozent. Darüber hinaus hat der Bundesrat den Ansatz für die hohe Einmalvergütung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...