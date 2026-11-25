Strassburg - Das Europäische Parlament hat am Mittwoch in Strassburg dem Vertragspaket mit der Schweiz zugestimmt. Mit 584 zu 13 Stimmen und bei 60 Enthaltungen erhielten die neuen Abkommen eine breite Unterstützung. Die Abkommen zielten darauf ab, den Alltag der Menschen, und insbesondere der Grenzgängerinnen und Grenzgänger, in der Schweiz und der EU zu vereinfachen, sagte der französische Abgeordnete Christophe Grudler in seinem Votum im Plenum. ...

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