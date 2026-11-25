17.11.2026 -

Der Kurseinbruch im Bereich Künstliche Intelligenz (KI) zeigt, dass sich die Risikowahrnehmung verändert hat. Worauf Anlegerinnen und Anleger jetzt achten sollten.

Der Philadelphia Semiconductor Index hat seit seinem Höchststand im Juni rund 31 Prozent verloren. Vorausgegangen war eine außergewöhnliche Rally, in deren Verlauf Unternehmen wie SanDisk oder Micron Technology teilweise schwindelerregende Kurssteigerungen verzeichneten.

Die jüngste Korrektur zeigt, wie schnell sich die Einschätzung eines zuvor kaum infrage gestellten Wachstumstrends am Kapitalmarkt verändern kann. Umso wichtiger, nachzurechnen und Aktien im Portfolio sorgfältig auszuwählen.

Neue Beweislast für Hyperscaler

Über mehrere Jahre war es für viele Unternehmen im Chipbereich vor allem aufwärts gegangen, beflügelt durch die Investitionen der großen Hyperscaler in den Ausbau neuer Datenzentren. Sind doch die Investitionen von Amazon, Alphabet, Meta, Microsoft und zuletzt auch Oracle von rund 150 Milliarden US-Dollar im Jahr 2023 auf voraussichtlich 800 Milliarden US-Dollar im laufenden Jahr gestiegen.

Doch nicht nur die Chancen, auch die Risiken waren und sind auf dem Kapitalmarkt seit langem bekannt: Bei einzelnen dieser Unternehmen beanspruchen diese Ausgaben mittlerweile einen Großteil des operativen Cashflows oder übersteigen diesen sogar.

Verändert hat sich also in Richtung Kursrückgang weniger die Informationslage als die Gewichtung der Risiken. Während es lange Zeit für die Hyperscaler ausreichte, einfach die Möglichkeiten von KI zu beschreiben, um Investitionen zu rechtfertigen, verlangen Anleger zunehmend konkrete Belege für die Rentabilität der eingesetzten Milliarden. Und so ist sozusagen eine neue Beweislast für Amazon & Co. entstanden.

Hohe Kurssteigerungen, hohe Erwartungen

Zudem waren die Kurse im KI-Boom teils enorm gestiegen. Doch mit den höheren Kursniveaus waren und sind hohe Erwartungen verbunden. Dabei muss die Nachfrage nach KI nicht einmal nachlassen, um zu enttäuschen.

Es könnte genügen, wenn die Zahlungsbereitschaft der Endkunden geringer ausfallen würde als erhofft oder effizientere Lösungen den Bedarf an zusätzlicher Rechenleistung reduzierten. Sollten sich die Investitionen nicht ausreichend amortisieren, dürften auch Zulieferer unter Druck geraten.

Die Risiken sind also bekannt. Entscheidend ist jedoch, inwieweit die Bewertungen ihnen Rechnung tragen. Je stärker die Kurse bereits einen ausgesprochen positiven Verlauf vorwegnehmen, desto weniger Raum bleibt für Enttäuschungen.

Eine Nachricht, die in einem weniger euphorischen Marktumfeld lediglich als eine geringfügige Abweichung von den Erwartungen gewertet würde, kann bei einem entsprechend hohen Kursniveau erhebliche Reaktionen auslösen.

Bekannte und unbekannte Risiken

Hinzu kommt, dass sich Entwicklungen nicht immer im Voraus absehen lassen. So kann durchaus debattiert werden, inwieweit es prognostizierbar gewesen wäre, dass sich bei den US-Wahlen Anfang November überraschend viele Bürger für Einschränkungen beim Bau neuer Rechenzentren ausgesprochen haben.

Denn sie haben gute Gründe: So treibt bereits der voraussichtliche Bedarf neu geplanter Datenzentren die Strompreise für Anwohner nach oben, da US-Stromanbieter der Versorgungssicherung verpflichtet sind und entsprechende Zukunftsdeals abschließen müssen. Eine stark steigende Bedarfsmenge wirkte dabei preistreibend. Ein höherer Wasserverbrauch und andere Belastungen der lokalen Infrastruktur verstärkten den Gegenwind beim Ausbau der KI-Infrastruktur.

Auch beim Rücktritt von Nvidia-Chef Jensen Huang war die starke Abhängigkeit des Unternehmens von seiner Person ein bekanntes Schlüsselpersonenrisiko. Dass es sich aber ausgerechnet im Zusammenhang mit persönlichen Beziehungen und Spionageverdächtigungen materialisieren würde, hätten hingegen wohl die wenigsten erwartet.

Während sich also die wirtschaftlichen Folgen eines langsameren Infrastrukturausbaus zumindest einigermaßen abschätzen lassen, sind manche Ereignisse selbst bei sorgfältigster Analyse kaum vorhersehbar. Diese Unsicherheit ist ein fester Bestandteil jeder Investitionsentscheidung und muss aus unserer Sicht bei der Bewertung von Aktien oder Anleihen berücksichtigt werden.

Wichtig: Eine ausreichende Sicherheitsmarge beim Kauf

Wir achten beim Kauf von Aktien daher stets auf eine angemessene Differenz zwischen dem gezahlten Preis und einem konservativ geschätzten Unternehmenswert. Diese Sicherheitsmarge muss nicht nur bekannte Risiken berücksichtigen, sondern auch genügend Spielraum für unerwartete Entwicklungen bieten.

Im Gesamtportfolio kommt es zudem auf eine angemessene Gewichtung von Einzelwerten und eine angemessene Diversifikation an, so dass einzelne Risiken oder Fehleinschätzungen den langfristigen Anlageerfolg nicht übermäßig beeinträchtigen.

Die jüngste Korrektur zeigt, dass der Kapitalmarkt begonnen hat, die Risiken des KI-Investitionsbooms neu zu bewerten. Solche Neubewertungen können ein Vorteil für Portfoliomanager sein, die einzelne Titel sorgfältig analysieren und auswählen. Sie bieten uns zudem immer wieder attraktive Anlagegelegenheiten, sowohl innerhalb des Technologiesektors als auch in anderen Branchen, die während der KI-Euphorie weniger Aufmerksamkeit erhalten haben.

Entscheidend bleibt, welche Erwartungen die jeweiligen Bewertungen bereits vorweggenommen haben und welche Chancen und Risiken ihnen nun gegenüberstehen.