Berlin - Anlässlich des sogenannten "Orange Days" hat Linken-Chefin Ines Schwerdtner Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) dazu aufgefordert, Kürzungen beim Gewaltschutz für Frauen zurückzunehmen. "Schutz vor Femiziden gibt es nicht zum Nulltarif, Herr Bundeskanzler", sagte sie der "Rheinischen Post" (Mittwochausgabe).



Merz' Ankündigung, alles zu tun, um Frauen und Mädchen besser zu schützen, bezeichnete die Parteichefin als "schlechten Witz". Die schlichte Wahrheit stehe in seinem Haushalt. Der Fördertopf des Bundes für Gewaltschutz und gegen Menschenhandel werde 2027 um 474.000 Euro gekürzt.



Die Linken-Chefin sagte weiter, es fehlten rund 12.000 Frauenhausplätze, jeden Tag würden Frauen mit ihren Kindern abgewiesen. Gleichzeitig wachse der Bundeshaushalt um fast sieben Prozent. Geld sei da, es fehle der Wille.



Besserer Schutz, wie Merz ihn ankündige, wäre, dass jede Frau, die vor Gewalt fliehe, sofort kostenlos und anonym einen sicheren Platz bekomme, so Schwerdtner. Mit Blick auf die Haushaltsverhandlungen mahnte die Linken-Politikerin an, die Kürzung müsse bis zur Schlussabstimmung vom Tisch.





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