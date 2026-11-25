DJ Bayer lizenziert in China neuartigen Krebsantikörper-Kandidaten ein

DOW JONES--Bayer lizenziert einen vom chinesischen Forschungsunternehmen Hansoh Pharma entwickelten Krebsantikörper ein, der jüngst in einer frühen klinischen Phase bei nicht kleinzelligem Lungenkrebs "ermutigende" Wirksamkeits- und Sicherheitsdaten geliefert hat. Beide Seiten unterzeichneten eine globale Exklusivlizenzvereinbarung für die klinische Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von HS-20122, bei der Festlandchina, Hongkong, Macau und Taiwan ausgenommen sind, wie der Pharma- und Agrarchemiekonzern aus Leverkusen mitteilte.

Bayer zahlt Hansoh Pharma vorab 150 Millionen Dollar, darüber hinaus sind Meilensteinzahlungen vereinbart, die sich je nach Entwicklungsfortschritt auf bis zu 3,1 Milliarden Dollar belaufen können. Auf etwaige künftige Umsätze mit HS-20122 fielen zusätzlich gestaffelte Lizenzgebühren an.

HS-20122 sei ein bispezifisches Antikörper-Wirkstoff-Konjugat und darauf ausgelegt, antitumorale Aktivitäten bei verschiedenen soliden Krebsformen zu entfalten.

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November 25, 2026 09:24 ET (14:24 GMT)

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