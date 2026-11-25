Garching (ots) -Nach der Handball-EM der Männer zu Jahresbeginn ist Gorenje auch bei der Women's EHF EURO 2026 als offizieller Sponsor dabei und unterstreicht damit das langjährige Engagement im Handballsport. In Deutschland sorgt die Hausgerätemarke mit Aktionen unter dem Motto "Im Handball. Zuhause." für Aufmerksamkeit.Jetzt sind die Handball-Frauen dran: Vom 3. bis 20. Dezember findet die EHF Handball Europameisterschaft der Damen statt. Gorenje ist wie bereits zu Jahresbeginn bei der EURO der Herren offizieller Partner des Turniers. Auf ein Neues wird die Hausgerätemarke mit Bandenwerbung in den Handballstadien und damit auf der großen Sport-Bühne sichtbar sein.Erstmals wird die Europameisterschaft in fünf Ländern ausgetragen. Die 24 Nationalteams treten in Polen, Rumänien, Tschechien, der Slowakei und der Türkei an. Für Gorenje bietet das Turnier die Möglichkeit, seine Markenpräsenz in mehreren europäischen Märkten gleichzeitig zu stärken und Handballfans über Ländergrenzen hinweg zu erreichen. Mit Kampagnen, digitalen Aktionen und Erlebnissen für Fans ist Gorenje während der gesamten Europameisterschaft sichtbar. So macht die Marke ihre "Life Simplified"-Philosophie auch über das eigene Zuhause hinaus erlebbar.Im Handball. Zuhause.In Deutschland knüpft Gorenje an die Aktionen zur Handball-EM der Herren an und greift auf das bereits bekannte Motto: "Im Handball. Zuhause." zurück. Damit verbindet Gorenje die Begeisterung für Handball mit dem, wofür die Marke im Alltag steht. Die Hausgeräte erleichtern alltägliche Aufgaben, vom Kochen bis zum Hausputz. So bleibt mehr Zeit, sich ganz aufs Turnier zu konzentrieren und zu Hause mit Familie und Freunden mitzufiebern. Mit gezielten digitalen Aktionen in Social Media und via Newsletter spricht Gorenje nicht nur Sportbegeisterte an.Partner des HandballsportsMit der Unterstützung des Spitzenhandballs setzt Gorenje sein langjähriges Engagement für den Sport fort. Bereits seit 2017 engagiert sich die Hausgerätemarke als Sponsor im Handball. Neben den Partnerschaften der EHF EURO der Männer und Frauen ist Gorenje zudem offizieller Sponsor in der EHF Champions League.Weitere Informationen unter: https://de.gorenje.com/pressePressekontaktmove communications GmbHJutta Rossié / Barbara Dornwaldgorenje@move-communications.comTel. +49 89 452219-22 / -24Original-Content von: Hisense Gorenje Germany GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/168734/6397992