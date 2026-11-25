23.11.2026 -

Wichtigste Erkenntnisse

Die jüngste Marktkorrektur hat die Bewertungen attraktiver werden lassen, zugleich bleibt das Anlageumfeld von erheblichen politischen, geopolitischen und wirtschaftlichen Unsicherheiten geprägt.

Diversifikation ist erneut zu einem zentralen Erfolgsfaktor geworden, insbesondere angesichts der weiterhin starken Konzentration der Marktentwicklung auf eine begrenzte Anzahl von Unternehmen, allen voran im US-amerikanischen Technologiesektor.

Der Boom rund um Künstliche Intelligenz tritt in eine anspruchsvollere Phase ein, in der die Fähigkeit der Unternehmen, nachhaltige Cashflows zu erwirtschaften und eine disziplinierte Bilanzpolitik aufrechtzuerhalten, zunehmend zum entscheidenden Selektionskriterium für Investoren wird.

Europa und ausgewählte asiatische Märkte bieten attraktive Anlagechancen, gestützt durch moderatere Bewertungen und überzeugende langfristige Renditeperspektiven.

Festverzinsliche Anlagen haben ihre Rolle innerhalb diversifizierter Portfolios vollständig zurückgewonnen und bieten sowohl Diversifikationsvorteile als auch attraktive Renditeniveaus, insbesondere im Bereich hochwertiger Unternehmensanleihen sowie bei Schwellenländeranleihen in Lokalwährung.

Im Fokus stehen drei Themen: die weiteren Entwicklungen im USA-Iran-Konflikt, die Risiken rund um den KI-Investitionsboom und der verbleibende politische Spielraum bis zur nächsten Präsidentschaftswahl.

Laurent Denize - Global Co-CIO ODDO BHF

Surfer genießen den Moment, wenn sie eine Welle zunächst emporhebt und anschließend wieder hinabträgt. Viele Anleger konnten sich an der "blauen Welle" der Erfolge der Demokraten bei den US-Zwischenwahlen nicht erfreuen. Zwar reagierten die Märkte zunächst erleichtert auf den klaren Wahlausgang. Anschließend kam es jedoch zu einem kräftigen Abverkauf, insbesondere bei Technologieaktien in den USA und Asien. Auslöser waren Sorgen über höhere Hürden für den Bau von Rechenzentren in Bundestaaten, die nun von Demokraten regiert werden. Ob die Märkte ihren Tiefpunkt bereits erreicht haben, bleibt abzuwarten. Der Blick der Anleger richtet sich jedoch bereits auf die politische und wirtschaftliche Agenda im Vorfeld der Präsidentschaftswahl 2028. Bisher stützten vor allem robuste Unternehmensgewinne und anhaltend hohe Investitionen die Märkte. Doch die Unsicherheit wächst. Im Fokus stehen drei Themen: die weiteren Entwicklungen im USA-Iran-Konflikt und deren Auswirkungen auf die Ölpreise, die wachsenden Risiken rund um den KI-Investitionsboom infolge der Krise bei Nvidia sowie der verbleibende politische Spielraum in der Phase zwischen den Zwischenwahlen und der nächsten Präsidentschaftswahl.

Makroökonomisch mehren sich trotz einer weiterhin robusten Konjunktur die Warnzeichen. In den USA verlieren die Konsumausgaben an Dynamik. Zugleich liegt die Sparquote mit 3 Prozent auf historisch niedrigem Niveau. Auch die Inflation dürfte kurzfristig weiterhin für Gegenwind sorgen. So hat der KI-Boom insbesondere die Preise für Speicherchips, elektronische Bauteile und Batterien nach oben getrieben. Ungewiss bleibt zudem, ob die Spannungen am Persischen Golf nachlassen und die Ölpreise dadurch sinken. Überdies hat sich die US-Staatsverschuldung seit 2017 verdoppelt, ein Ende dieses Trends ist nicht in Sicht. Nach dem Urteil des Obersten Gerichtshofs im Februar kommt es anstelle von Zolleinnahmen zu Rückerstattungen. Steigende Zinsen dürften den US-Bundeshaushalt zusätzlich belasten.

Die Aktienmärkte steigen vor allem aufgrund wachsender Gewinne und nicht wegen höherer Bewertungen. Insbesondere Technologieaktien profitieren weiterhin von positiven Gewinnrevisionen für 2027. Nach den jüngsten Rücksetzern sind die Bewertungen zudem im Vergleich zu ihren Allzeithochs gesunken. Das macht zwar Aktien nicht generell günstig. Doch bei vielen Unternehmen sind dadurch die Einstiegsbewertungen aus unserer Sicht attraktiver geworden. Auch wenn der Markt die strukturelle Nachfrage nach künstlicher Intelligenz nicht grundsätzlich anzweifelt, zeichnen sich erste Warnsignale ab. Die Investitionen in KI wachsen schneller als die Umsätze. Anleger sollten daher verstärkt Unternehmen mit disziplinierter Kapitalallokation und positiven Cashflows in den Blick nehmen. Dies ist umso entscheidender, da die Verschuldung vieler KI-bezogener Unternehmen kritischer gesehen wird. Hyperscaler sind meist gut aufgestellt, um höhere Finanzierungskosten zu verkraften. Für Neocloud-Anbieter wie CoreWeave wird die Lage jedoch zunehmend schwieriger. Die Schulden des Unternehmens belaufen sich auf 50 Milliarden, das entspricht dem 15-Fachen seines Eigenkapitals.

Angesichts der wachsenden Risiken im KI-Sektor suchen Anleger verständlicherweise nach Alternativen. Lohnt sich ein Blick nach Europa oder Asien? Europäische Aktien erscheinen uns aufgrund ihrer Generierung von freiem Cashflow attraktiv und werden gemessen am KGV zu niedrigeren Bewertungen gehandelt als ihre US-Pendants. Treiber dahinter sind jedoch aktuell nur wenige Sektoren, und die Aussichten unterscheiden sich erheblich. Niedrigere Ölpreise könnten etwa Energietitel belasten, die bislang zu den stärksten Performern zählten. Gleichzeitig dürften steigende Finanzierungskosten hoch verschuldete Branchen unter Druck setzen. Höhere Spreads bei Staatsanleihen könnten auch Teile des europäischen Aktienmarktes treffen. Besonders Banken reagieren empfindlich auf solche Entwicklungen. Eine Erholung der Weltwirtschaft hingegen könnte Industrieaktien Auftrieb geben. In Südostasien hat der KI-Boom die Unternehmensgewinnmargen deutlich gesteigert, auch wenn diese nun wohl ihren Höchststand erreicht haben. Die Neubewertung der Gewinnaussichten von KI- und Halbleiterunternehmen hat in der gesamten Region eine starke Korrektur ausgelöst. Mit Kurs-Gewinn-Verhältnissen von unter 9 ergeben sich unter Berücksichtigung der Risiken auch Chancen für langfristig orientierte Anleger - trotz voraussichtlich anhaltender Volatilität. Chinas Aktienmarkt hat zuletzt enttäuscht, da der Binnenkonsum angesichts der anhaltenden Immobilienkrise weiter schwächelt. Dennoch unterstreichen die Börsengänge von CXMT und Unitree die Innovationskraft des Landes und könnten aktiven, risikobereiten Anlegern interessante Möglichkeiten eröffnen. Zu beachten ist, dass Schwellenländer mehr politischen, wirtschaftlichen, währungsbezogenen oder marktbezogenen Herausforderungen ausgesetzt sein können als entwickelte Länder, woraus ein höheres Risiko entstehen kann.

Anleihen haben unmittelbar nach den US-Zwischenwahlen von sinkenden Renditen profitiert - ein ermutigendes Signal für ein breit gestreutes Portfolio. Unterstreicht es doch, dass sie als wirksames Instrument zur Diversifikation nichts von ihrer Bedeutung eingebüßt haben. Dennoch dürfte der mittel- bis langfristige Trend zu höheren Zinsen anhalten, da die Finanzierung des KI-Booms zu umfangreichen Emissionen von Unternehmensanleihen führt, die mit Staatsanleihen um die Nachfrage der Anleger konkurrieren. Zwar hat die Nervosität an den Märkten in den vergangenen Wochen etwas nachgelassen, doch französische Vermögenswerte stehen aufgrund der anhaltenden politischen Unsicherheit weiterhin unter Druck. Risikoorientierte Chancen könnten sich jedoch abseits der etablierten Märkte bieten. So überraschte Lulas Sieg bei der Präsidentschaftswahl in Brasilien viele Anleger. Für Investoren, die daran zweifeln, ob er seine teuren Ausgabenpläne gegen den von Konservativen dominierten Kongress durchsetzen kann, könnten Renditen von Lokalwährungsanleihen eine Anlagechance darstellen. Bei Unternehmensanleihen hat sich das Bild kaum verändert. Die Kreditspreads sind weiterhin eng, doch die absoluten Renditen werden aus unserer Sicht wieder attraktiver. Auch hier machen sich die wachsenden Emissionsvolumina durch den KI-Boom zunehmend bemerkbar. Eine Herabstufung großer Emittenten wie Oracle könnte eine Neubewertung des Non-Investment-Grade-Segments auslösen. Bei Rohstoffen erscheint Kupfer für uns weiterhin attraktiv. Hier trifft eine langfristig wachsende Nachfrage auf ein knappes Angebot.

Nach der Korrektur der letzten Monate bieten Aktien für risikoorientierte Anleger wieder attraktivere Einstiegsmöglichkeiten. Dennoch bleibt eine breitere Streuung unverzichtbar, da die starke Konzentration an den Aktienmärkten das Risiko für Rücksetzer erhöht. Kurzlaufende Unternehmensanleihen, Schwellenländeranleihen in Lokalwährung und Industriemetalle ergänzen die Vermögensallokation in einem Umfeld, das von geopolitischer Unsicherheit und höherer Inflation geprägt ist. Langfristig sollten Anleger auf reale Renditen achten. Hier könnten Anleihen eine bedeutendere Rolle spielen als in den vergangenen Jahren.