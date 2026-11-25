Nach der kurzen Kurserholung rund um die Rückkehr von Konzernchef Jensen Huang gerät die Nvidia-Aktie im aktuellen Handel wieder kräftig unter Druck. Erneute Zweifel an der Rendite massiver KI-Investitionen sowie makroökonomische Sorgen belasten den gesamten Halbleitersektor. Kann sich das Papier zeitnah stabilisieren oder drohen weitere Abgaben?Kurzes Strohfeuer nach der Rückkehr an die Spitze Der kräftige Kurssprung zum Wochenstart nach ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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