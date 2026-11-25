FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat seine Vortagesverluste am Mittwoch ausgeweitet. Die starke Erholung zum Wochenauftakt blieb also ein Strohfeuer. Auf der Stimmung und den Kursen lastete erneut die Flucht von Anlegern aus KI-Aktien. In den USA sackten Trendsetter wie Nvidia, Micron, Broadcom und AMD weiter ab. Erschwerend hinzu kam die Ankündigung neuer Importzölle auf Einfuhren aus der EU durch die US-Regierung.

Der deutsche Leitindex schloss mit einem Abschlag von 1,26 Prozent auf 24.702,13 Punkte. Das Börsenbarometer fiel auf den niedrigsten Stand seit Juli. Seit Jahresbeginn steht nur noch ein mageres Plus von rund einem Prozent zu Buche.

Der MDax hielt sich zur Wochenmitte mit minus 0,68 Prozent auf 28.595,47 Zähler besser als der Dax. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 fiel um 1,8 Prozent.

An den Märkten fehle es schlicht und einfach an Liquidität für Aktienkäufe, argumentierte Börsenexperte Stephen Innes: "Die überschüssige Liquidität ist schon seit Monaten rückläufig". Diese Kennziffer laufe den Aktienkursen im Schnitt mit drei bis sechs Monaten Vorsprung voraus. Das Schlimmste stehe den Märkten womöglich also erst noch bevor./bek/mis

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