Berlin - In der Debatte um den Bundeshaushalt für das Jahr 2027 kritisiert die FDP die Bundesregierung. Der Bundeshaushalt 2027 werde als Rekordschuldenhaushalt in die Geschichte eingehen, sagte FDP-Generalsekretär Martin Hagen den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Donnerstagausgaben). Neuverschuldung und Zinslasten würden künftige Generationen "erdrücken". Diese Schuldenpolitik werde nicht nur im eigenen Land, sondern auch in Europa massiv schaden.



Hagen warf der schwarz-roten Koalition vor, auf Belastungen statt auf Entlastungen zu setzen. Die Bürger würden durch neue Steuern und die kalte Progression künftig noch stärker zur Kasse gebeten, sagte er.



Die FDP fordere Entlastungen für die Bürger und Einsparungen beim Staat. Als Beispiel nannte er die Subventionen, bei denen gekürzt werden könne. Darüber hinaus bezeichnete er die Bundesverwaltung als aufgebläht. Auch bei der Entwicklungshilfe oder bei Sozialleistungen seien Kürzungen möglich, so der FDP-Generalsekretär. Im Gegenzug verdiene die arbeitende Bevölkerung mehr Netto vom Brutto.



Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hatte zuvor bei der Generaldebatte im Bundestag den größten Haushalt in der Geschichte der Bundesrepublik als "vertretbar" verteidigt.





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