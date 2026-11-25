Berlin - Die Union hat der SPD im Rentenstreit ein Kompromissangebot gemacht.



Nach dem Vorschlag der Union soll die abschlagsfreie Rente nach 45 Beitragsjahren, die sogenannte Rente mit 63, auch künftig für Menschen mit kleinen Einkommen vollständig erhalten bleiben, berichtet der "Spiegel" unter Berufung auf ein zweiseitiges Papier von CDU und CSU.



Wer 45 Jahre gearbeitet und in der Erwerbszeit im Durchschnitt maximal 0,7 Entgeltpunkte pro Jahr eingezahlt hat, also 70 Prozent des Durchschnittseinkommens oder weniger verdient hat, soll demnach weiterhin ohne Abschläge in Rente gehen können. Diese Personengruppe arbeite besonders häufig in körperlich und psychisch belastenden Jobs, heißt es in dem Unionspapier. Kindererziehungszeiten und Pflegezeiten sollen weiter berücksichtigt werden. Wer mehr als 70 Prozent des Durchschnittseinkommens verdient hat, soll ab dieser Schwelle reguläre Abschläge auf die darüber liegenden Entgeltpunkte bezahlen.



"Wir sind auf der Zielgeraden und haben die Chance, eine der großen Fragen unserer Zeit dauerhaft und für alle Generationen gerecht zu lösen", sagte Unionsfraktionschef Thorsten Frei (CDU) dem Nachrichtenmagazin. Dabei seien sie nicht dogmatisch, sondern an zielgenauen Lösungen interessiert. Jetzt brauche es Bewegung in der Sache.



Johannes Winkel (CDU), Vizefraktionsvorsitzender und Chef der "Jungen Gruppe" in der Fraktion, ergänzte, auch in der Diskussion um die abschlagsfreie Rente gebe es Möglichkeiten einer zielgenaueren und damit gerechteren Gestaltung für Rentner und Beitragszahler. Die Rentenreform dürfe nicht an der fehlenden Bereitschaft eines Koalitionspartners scheitern, in der Sache Kompromisse einzugehen.



Die Alterssicherungskommission der Regierung hatte Ende Juni 33 Empfehlungen zur Rente vorgestellt. Ein Punkt sieht die Abschaffung der abschlagsfreien Rente nach 45 Beitragsjahren vor. Die Spitzen der Koalitionsparteien kündigten im Sommer an, alle Vorschläge im Paket umsetzen zu wollen. In der Folge kam jedoch von der SPD und von Ministerpräsidenten der CDU Widerstand gegen das Aus der Rente mit 63 auf.





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