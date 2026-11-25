EQS-News: Corero Network Security / Schlagwort(e): Produkteinführung

Corero Network Security stellt einen Cloud-DDoS-Dienst vor und weitet damit den schnellen, automatisierten Schutz weltweit aus



25.11.2026 / 18:55 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Das neue Angebot für cloudbasierten und hybriden DDoS-Schutz wird über eine globale Allianz von Dienstleistungspartnern bereitgestellt, die auf Technologien von Corero setzen sowie in einem Verbund "blended" ("zusammengeführt") werden. Vertrieb und Betrieb erfolgen über die marktführenden Technologielösungen von Corero. LONDON, 25. November 2026 /PRNewswire/ -- Corero Network Security (AIM: CNS) (OTCQX: DDOSF) , der Spezialist für den Schutz vor verteilten Überlastungsangriffen (Distributed Denial of Service, "DDoS") und Vorreiter bei der adaptiven Sicherstellung der Verfügbarkeit von Diensten in Echtzeit, gab heute seinen Eintritt in den Markt für cloudbasierten DDoS-Schutz bekannt, sodass Kunden nun cloudbasierten sowie hybriden DDoS-Schutz von Corero beziehen können. Mit dem neuen DDoS-Schutzdienst weitet Corero Network Security seinen bewährten, preisgekrönten Ansatz für schnellen, automatisierten DDoS-Schutz von On-Premises-Umgebungen auf die Cloud aus. Der Dienst basiert auf einem branchenweit erstmals eingesetzten, einzigartigen BLENDED-Modell, das die Standorte und Kapazitäten eines Netzwerks von Dienstleistungspartnern vereint, die auf Technologien von Corero setzen. Gemeinsam bilden sie eine globale Infrastruktur zur Bereinigung des Datenverkehrs mit Rechenzentren in allen wichtigen Regionen der Welt. Corero bietet jetzt eine umfassende, integrierte DDoS-Lösung für jeden Bedarf: Eine Lösung aus einer Hand mit regionalem Support sowie Optionen zur Datensouveränität

Eine geografisch breit aufgestellte Infrastruktur zur Bereinigung des Datenverkehrs, die mit jedem weiteren Partner wächst

Erstklassige On-Premises-Angriffserkennung anhand vielfältiger Telemetriedaten, einschließlich detaillierter Daten auf Paketebene, ohne auf das latenzverursachende NetFlow angewiesen zu sein

Automatische Umleitung des Datenverkehrs zur cloudbasierten Bereinigung auf Grundlage von Geschäftsvorgaben, Netzwerkleistung sowie Compliance-Anforderungen

Flexible Nutzung als reiner Cloud-Dienst, als hybrider Dienst oder als bedarfsgerecht abrufbare Ausweichlösung bei extremen Angriffen "Corero bietet seit Langem eine herausragende DDoS-Abwehr in On-Premises-Umgebungen. Jetzt weiten wir diesen Schutz auf vorgelagerte Netzwerkebenen aus", sagte Carl Herberger, Geschäftsführer von Corero Network Security. "Mit unserer herausragenden Technologie sowie einem globalen Partnernetzwerk bieten wir nun die leistungsstärksten hybriden und rein cloudbasierten Lösungen zur Bereinigung des Datenverkehrs bei DDoS-Angriffen an. Organisationen, die nach einer Alternative im Bereich des cloudbasierten DDoS-Schutzes suchen, steht diese nun zur Verfügung." Im Gegensatz zu vielen anderen cloudbasierten DDoS-Diensten ist das Angebot von Corero darauf ausgelegt, seine Dienstleistungspartner zu stärken, anstatt mit ihnen in Konkurrenz zu treten. Die Partner stellen die Kapazitäten zur Bereinigung des Datenverkehrs bereit, während Corero die Angriffserkennung, den Schutz sowie die Automatisierung des Dienstes übernimmt. Mit diesem Ansatz gewinnen die Partner neue Kunden und erzielen mit ihren bestehenden DDoS-Diensten sowie der Infrastruktur, in die sie bereits investiert haben, höhere Umsätze. Diese neue Lösung wird Neu- und Bestandskunden als eigenständiger cloudbasierter Ausweichdienst von Corero angeboten und stellt eine umfassende DDoS-Schutzplattform auf Basis der marktführenden SmartWall ONE-Technologie von Corero bereit. Möchten Sie mehr über cloudbasierten oder hybriden DDoS-Schutz erfahren? Wenden Sie sich vor dem 31. Dezember 2026 an Corero und profitieren Sie bei einer dreijährigen Vertragslaufzeit von bis zu sechs Monaten kostenloser Nutzung. Informationen zu Corero Network Security

Corero Network Security ist ein führender Anbieter von DDoS-Schutzlösungen, der sich auf automatisierte Erkennungs- und Schutzlösungen mit Tools für Netzwerktransparenz, Analyse sowie Berichterstattung spezialisiert hat. Die Technologie von Corero schützt vor externen und internen DDoS-Bedrohungen in komplexen Edge- und Teilnehmerumgebungen und gewährleistet so die Verfügbarkeit von Internetdiensten. Corero verfügt über Betriebszentren in Marlborough, Massachusetts, USA, sowie Edinburgh, Vereinigtes Königreich, hat seinen Hauptsitz in London und ist am AIM-Markt der Londoner Börse (Börsenkürzel: CNS) sowie am US-amerikanischen OTCQX-Markt (OTCQX: DDOSF) notiert. View original content to download multimedia: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/corero-network-security-stellt-einen-cloud-ddos-dienst-vor-und-weitet-damit-den-schnellen-automatisierten-schutz-weltweit-aus-302950741.html



25.11.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News