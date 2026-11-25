EQS-News: Corero Network Security
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Das neue Angebot für cloudbasierten und hybriden DDoS-Schutz wird über eine globale Allianz von Dienstleistungspartnern bereitgestellt, die auf Technologien von Corero setzen sowie in einem Verbund "blended" ("zusammengeführt") werden. Vertrieb und Betrieb erfolgen über die marktführenden Technologielösungen von Corero.
LONDON, 25. November 2026 /PRNewswire/ -- Corero Network Security (AIM: CNS) (OTCQX: DDOSF), der Spezialist für den Schutz vor verteilten Überlastungsangriffen (Distributed Denial of Service, "DDoS") und Vorreiter bei der adaptiven Sicherstellung der Verfügbarkeit von Diensten in Echtzeit, gab heute seinen Eintritt in den Markt für cloudbasierten DDoS-Schutz bekannt, sodass Kunden nun cloudbasierten sowie hybriden DDoS-Schutz von Corero beziehen können.
Mit dem neuen DDoS-Schutzdienst weitet Corero Network Security seinen bewährten, preisgekrönten Ansatz für schnellen, automatisierten DDoS-Schutz von On-Premises-Umgebungen auf die Cloud aus. Der Dienst basiert auf einem branchenweit erstmals eingesetzten, einzigartigen BLENDED-Modell, das die Standorte und Kapazitäten eines Netzwerks von Dienstleistungspartnern vereint, die auf Technologien von Corero setzen. Gemeinsam bilden sie eine globale Infrastruktur zur Bereinigung des Datenverkehrs mit Rechenzentren in allen wichtigen Regionen der Welt.
Corero bietet jetzt eine umfassende, integrierte DDoS-Lösung für jeden Bedarf:
"Corero bietet seit Langem eine herausragende DDoS-Abwehr in On-Premises-Umgebungen. Jetzt weiten wir diesen Schutz auf vorgelagerte Netzwerkebenen aus", sagte Carl Herberger, Geschäftsführer von Corero Network Security. "Mit unserer herausragenden Technologie sowie einem globalen Partnernetzwerk bieten wir nun die leistungsstärksten hybriden und rein cloudbasierten Lösungen zur Bereinigung des Datenverkehrs bei DDoS-Angriffen an. Organisationen, die nach einer Alternative im Bereich des cloudbasierten DDoS-Schutzes suchen, steht diese nun zur Verfügung."
Im Gegensatz zu vielen anderen cloudbasierten DDoS-Diensten ist das Angebot von Corero darauf ausgelegt, seine Dienstleistungspartner zu stärken, anstatt mit ihnen in Konkurrenz zu treten. Die Partner stellen die Kapazitäten zur Bereinigung des Datenverkehrs bereit, während Corero die Angriffserkennung, den Schutz sowie die Automatisierung des Dienstes übernimmt. Mit diesem Ansatz gewinnen die Partner neue Kunden und erzielen mit ihren bestehenden DDoS-Diensten sowie der Infrastruktur, in die sie bereits investiert haben, höhere Umsätze.
Diese neue Lösung wird Neu- und Bestandskunden als eigenständiger cloudbasierter Ausweichdienst von Corero angeboten und stellt eine umfassende DDoS-Schutzplattform auf Basis der marktführenden SmartWall ONE-Technologie von Corero bereit.
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Informationen zu Corero Network Security
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25.11.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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