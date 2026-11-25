Die Rüstungsbranche bleibt ein Börsenthema, doch bei DroneShield und Rheinmetall ist die Euphorie zuletzt erheblich abgekühlt. Wie so oft zeigt sich: Spätes Aufspringen wird bestraft. Die Kunst ist es, frühzeitig das richtige "Stock Picking" zu betreiben - und nicht erst, wenn Bild und Co. darüber berichtet. Unsere Experten beweisen seit Jahren die Fähigkeit, Kursentwicklungen im Voraus zu antizipieren. Besonders die DroneShield-Aktie steht nach ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de