NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Rheinmetall auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 950 Euro belassen. Der Kapitalmarkttag des Rüstungskonzerns 2025 sei der Höhepunkt des Optimismus für die Aktie gewesen, schrieb Douglas S. Harned in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das Unternehmen müsse nun den Trend sinkender Schätzungen brechen. Wahrscheinlicher als ein beschleunigtes Wachstum sei ein "Reset" der Erwartungen am Markt./rob/bek/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 24.11.2026 / 21:19 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.11.2026 / 06:00 / UTC



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