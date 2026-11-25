Bern / Washington - Die USA planen neue Zölle von bis zu 15 Prozent auf Schweizer Importe und begründen dies unter anderem mit angeblicher Währungsmanipulation und unfairen Wettbewerbsvorteilen. Die Schweizer Wirtschaftsverbände weisen die Vorwürfe scharf zurück und warnen vor neuer Planungsunsicherheit. Konkret kritisiert das Büro des US-Handelsbeauftragten Jamieson Greer, dass die Schweiz eine marktgerechte Aufwertung des Frankens unterdrücke und ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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