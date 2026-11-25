Paris / London / Zürich - Die europäischen Aktienmärkte haben am Mittwoch mit Verlusten geschlossen. Vor allem der EuroStoxx 50, der bereits am Vortag schwach aus dem Handel gegangen war, weitete sein Minus aus und beendete den Tag auf dem tiefsten Stand seit Mai. «Zwischen Zweifeln an der KI-Rentabilität, Zinssorgen und handelspolitischen Signalen aus Washington bleibt die Schaukelbörse intakt», kommentierte Marktanalyst Timo Emden von CapTrader ...

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