Berlin - Der Vorsitzende des Parlamentskreises Mittelstand distanziert sich von dem Kompromissvorschlag der Unionsfraktion zur Rente mit 63. Das sehe er nicht als Lösung, sondern es wäre eine "Kapitulation vor der Notwendigkeit der umfassenden Reform des deutschen Rentensystems", sagte Christian von Stetten (CDU) dem "Spiegel".



Im Vorschlag der Union soll die Abschlagsfreiheit nach 45 Beitragsjahren auch künftig für Menschen mit kleinen Einkommen vollständig erhalten bleiben. Diese Personengruppe arbeite besonders häufig in körperlich und psychisch belastenden Jobs, heißt es in dem Unionspapier, aus dem das Magazin berichtet. Erst mit steigendem Einkommen wirken Abschläge.



Die Alterssicherungskommission der Regierung hatte Ende Juni 33 Empfehlungen zur Rente vorgestellt. Ein Punkt sieht die Abschaffung der abschlagsfreien Rente nach 45 Beitragsjahren vor. Die Spitzen der Koalitionsparteien kündigten im Sommer an, alle Vorschläge im Paket umsetzen zu wollen. In der Folge kam jedoch von der SPD und von Ministerpräsidenten der CDU Widerstand gegen das Aus der Rente mit 63 auf.





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