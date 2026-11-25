Luzern - Europa hat Werte, aber keine Durchsetzungskraft - und die Schweiz sitzt im selben Boot. Zur Eröffnung des European Economic Forum im KKL Luzern forderten Gastgeber Marcel Stalder, Bundesrat Beat Jans und die Yale-Historikerin Mary Elise Sarotte unisono mehr Handlungsfähigkeit: wirtschaftlich, politisch und sicherheitspolitisch. Der gemeinsame Tenor: Europa muss lernen, sich wieder selbst zu behaupten. Von Helmuth Fuchs, Moneycab Der Rahmen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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