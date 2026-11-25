NEW YORK (dpa-AFX) - Der technologielastige Nasdaq-100-Index hat sich am Mittwoch nach zunächst weiteren deutlichen Verlusten gefangen. Dass er trotz eines Absackens unter 25.000 Punkte kurz nach dem Börsenstart nicht auch noch unter das Tief vom Freitag fiel, erleichterte. Im weiteren Handelsverlauf setzte daraufhin eine allgemeine Erholung ein.

Vor dem Thanksgiving-Feiertag am Donnerstag und dem verkürzten Handelstag am Freitag gab der Nasdaq 100 letztlich nur um 0,64 Prozent auf 26.046,90 Punkte nach. Im frühen Geschäft war es zeitweise um knapp 5 Prozent abwärts gegangen und damit fast auf das April-Tief am Freitag bei 24.910 Punkten.

Dem Wall-Street-Index Dow Jones Industrial gelang nach einem Tagesverlust von etwas mehr als 2 Prozent der Dreh ins Plus. Er schloss 0,33 Prozent höher bei 50.182,95 Punkten. Der breite S&P 500 verringerte sein Minus zugleich auf 0,25 Prozent und damit auf 7.182,78 Zähler.

Die zahlreichen US-Konjunkturdaten an diesem Tag bewegten nicht allzu sehr. Sie untermauerten alles in allem den Status quo einer hartnäckigen Inflation bei zugleich robustem Wachstum.

"Eine Zinserhöhung der US-Notenbank Fed im Dezember hatten die Märkte bereits mit hoher Wahrscheinlichkeit eingepreist", erinnerte Marktanalyst Adam Vettese von der Investmentplattform Etoro. Daran änderten die aktuellen Daten wenig. "Dank der starken Konjunktur fehlt der Druck, die Geldpolitik zu lockern, und die etwas höhere PCE-Kernrate spricht eher für straffere Zügel."

Mit Blick auf den Tech-Sektor gab Schwergewicht Nvidia erneut nach und zog dabei zahlreiche weitere Chip-Aktien wie Sandisk oder Micron mit nach unten. Nach einer 31-prozentigen Kurserholung am Montag und einem Rückschlag am Dienstag verlor das Nvidia-Papier weitere 3,9 Prozent auf 149,30 Dollar. Am Freitag war es mit 124,50 Dollar auf den tiefsten Stand seit Mitte Mai 2025 zurückgefallen.

Der Anteilsschein des Börsenneulings Anthropic, der im Handelsverlauf zeitweise unter 74 Dollar gefallen war, schloss 1,1 Prozent höher auf 82,79 Dollar. Vom Höhenflug des ersten Handelstags ist aber nichts mehr übrig. Am Tag des Börsengangs am vergangenen Donnerstag waren die Anteile der KI-Plattform, die zu 83 Dollar ausgegeben worden waren, noch auf etwas mehr als 115 Dollar nach oben geschossen.

Auch der Dell-Aktie gelang nach einem kräftigen Tagesminus der Schwenk ins Plus. Für sie ging es um 0,6 Prozent aufwärts. Der Tech-Konzern hatte nach starken Quartalszahlen seine Prognose für das laufende Geschäftsjahr angehoben.

Ein Plus von 4,4 Prozent verzeichnete das Papier von Deere & Co . Anleger setzen nach den Zahlen zum vierten Geschäftsquartal des Landmaschinenherstellers auf eine Trendwende im Agrarbereich im kommenden Jahr und auch auf die dynamisch wachsende Bausparte des Konzerns./ck/zb

--- Von Claudia Müller, dpa-AFX ---



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