New York - Der technologielastige Nasdaq-100-Index hat sich am Mittwoch nach zunächst weiteren deutlichen Verlusten gefangen. Dass er trotz eines Absackens unter 25.000 Punkte kurz nach dem Börsenstart nicht auch noch unter das Tief vom Freitag fiel, erleichterte. Im weiteren Handelsverlauf setzte daraufhin eine allgemeine Erholung ein. Vor dem Thanksgiving-Feiertag am Donnerstag und dem verkürzten Handelstag am Freitag gab der Nasdaq 100 letztlich ...

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