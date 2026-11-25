EQS-News: Bitmine Immersion Technologies, Inc. / Schlagwort(e): Dividende

Bitmine Immersion Technologies kündigt eine Bardividende in Höhe von 0,01 US-Dollar pro Stammaktie an



25.11.2026 / 23:45 CET/CEST

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NORWALK, Connecticut, 25. November 2026 /PRNewswire/ -- (NYSE: BMNR; BMNP) Bitmine Immersion Technologies, Inc. ("Bitmine" oder das "Unternehmen") gab heute bekannt, dass sein Vorstand eine Bardividende in Höhe von 0,01 US-Dollar pro Stammaktie des Unternehmens (die "Stammaktien") beschlossen hat. Die Stammaktien sind an der New Yorker Börse unter dem Börsenkürzel "BMNR" notiert. Die Dividende wird am 29. Dezember 2026 an die zum Geschäftsschluss am 8. Dezember 2026 eingetragenen Inhaber der Stammaktien ausgezahlt. Informationen zu Bitmine Bitmine Immersion Technologies, Inc. (NYSE: BMNR) ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften ein Infrastrukturunternehmen für Blockchain-Technologie, das institutionelle Staking- und Validierungsdienste für digitale Vermögenswerte anbietet sowie im Bitcoin-Mining und im strategischen Management digitaler Vermögenswerte tätig ist. Als weltweit führendes Ethereum-Treasury-Unternehmen setzt es eine innovative Strategie für digitale Vermögenswerte für institutionelle Anleger und Teilnehmer am öffentlichen Markt um. Das Unternehmen stellt eine Staking- und Validierungsinfrastruktur nach institutionellen Standards bereit - über die es Staking-Prämien sowie Validierungserträge erzielt - und betreibt darüber hinaus Bitcoin-Mining. Bitmine hält digitale Vermögenswerte strategisch und erzielt Erträge aus diesen Beständen, um Liquidität sowie Kapitalbildung zu unterstützen. Seit 2025 hat das Unternehmen seine Kapazitäten im Bereich der Blockchain-Infrastruktur ausgebaut, unter anderem durch die Entwicklung und Einführung von MAVAN, seiner Plattform für institutionelles Staking sowie Validierung. Zu den Aktivitäten des Unternehmens gehören darüber hinaus Investitionen in Blockchain-Projekte in der Frühphase ("Moonshot"-Investitionen) sowie ergänzende Dienstleistungen in den Bereichen Mining, Hosting und Beratung. View original content to download multimedia: https://www.prnewswire.com/news-releases/bitmine-immersion-technologies-kundigt-eine-bardividende-in-hohe-von-0-01-us-dollar-pro-stammaktie-an-302950889.html



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