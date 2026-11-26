Berlin - Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) hält eine erneute Kanzlerkandidatur von Friedrich Merz (CDU) unter bestimmten Bedingungen für möglich.



"Wenn er erfolgreich ist und die Zustimmung der Bevölkerung hat, ist ein Amtsinhaber natürlich immer der geborene neue Kandidat", sagte Kretschmer der "Bild" (Donnerstagausgabe) auf die Frage, unter welchen Umständen Merz noch einmal Kanzlerkandidat der Union werden könne. Das habe man auch in den vergangenen Jahren immer wieder gesehen.



Auf die Frage, ob Manuela Schwesig eine geeignete Kanzlerkandidatin für die SPD sei, antwortete Kretschmer, das könne er nicht einschätzen. Er glaube nicht, dass in der aktuellen Zeit ein Kanzler von links in diesem Land eine Mehrheit habe. Dieses Land sei aktuell ganz klar bürgerlich-rechts aufgestellt, und die Menschen verzweifelten daran, dass diese Haltung viel zu wenig in der aktuellen Diskussion und in den Entscheidungen eine Rolle spiele, so der Sächsische Ministerpräsident.





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