München (ots) -Olympiakos Piräus ist nach dem 14. Spieltag alleiniger Spitzenreiter der EuroLeague! Der aktuelle Champion setzt sich gegen Hapoel Tel Aviv deutlich mit 104:79 durch - und die Stars liefern die nächste Show: Cory Joseph (27 Punkte), Evan Fournier (23 Punkte, 11 Assists) und Sasha Vezenkov (21 Punkte) kommen alle auf über 20 Punkte. Mit Blick auf die lange Verletztenliste sagt Coach Georgios Bartzokas: "Wir haben eine starke Mannschaft, die derzeit mit vielen Problemen zu kämpfen hat. Es ist eine Freude, eine Mannschaft mit einem solchen Kampfgeist zu sehen." Auch Real Madrid macht es vor den Augen von José Mourinho gegen Zalgiris Kaunas dreistellig. Durch das 108:93 stehen beide Teams nun bei 8 Siegen aus 14 Spielen. Der deutsche Welt- und Europameister Maodo Lo bleibt ohne Punkte für Zalgiris.Am Freitag, ab 18.15 Uhr live und kostenlos bei MagentaSport, kann die deutsche Nationalmannschaft das WM-Ticket lösen. Dafür braucht es einen Sieg in Lettland. Dass sich die aktuellen Welt- und Europameister auch abseits des Parketts neue Impulse einholen, verrät Alan Ibrahimagic, Co-Trainer der deutschen Nationalmannschaft, im Podcast BasketballDeutschland mit Benni Zander und Per Günther. Der 48-Jährige berichtet von einem Austausch mit Nürnbergs Cheftrainer und Fußball-Weltmeister Miroslav Klose: "Das war witzig und auch sehr interessant, weil ich ein paar Basketball-Sachen erklärt habe und sie mir Fußball erklärt haben [...] Man sieht Sachen aus einem anderen Blickwinkel. Ich bin der Überzeugung, dass Fachidiotie auf lange Sicht eher schadet." Einen besonderen Blick hat Ibrahimagic für Basketball-Talente. Vom Co-Trainer gibt es im Podcast für die Entwicklung von Youngster Ivan Kharchenkov ein großes Lob: "Bei uns in den Nationalmannschaften hat er immer die Mannschaft vor sich selbst gestellt. Damit hat er sich auch verdient, dass seine Rolle in diesem Jahr größer geworden ist. Die erfüllt er bis jetzt wirklich überragend!"Nachfolgend die wichtigsten Clips und Stimmen vom Abschluss des 14. Spieltags in der EuroLeague. Bei Verwendung bitte MagentaSport als Quelle angeben. Basketball gibt's bereits am Freitag wieder: Die deutsche Nationalmannschaft spielt in der WM-Qualifikation in Lettland - live ab 18.15 Uhr bei MagentaSport.Unter deutschen Weltmeistern hilft man sich - Alan Ibrahimagic im BasketballDeutschland-Podcast über Austausch mit Miroslav Klose und Trainerteam: "Habe ein paar Basketball-Sachen erklärt und sie mir Fußball"Einen Sieg benötigt die deutsche Männer-Nationalmannschaft in der WM-Qualifikation, um das Ticket für die Weltmeisterschaft 2027 in Katar zu lösen. Dafür kehrt das DBB-Team an den "magischen" Ort Riga zurück, wo Deutschland den EM-Titel holte. In der neuen Ausgabe des Podcasts BasketballDeutschland mit Benni Zander und Per Günther spricht Co-Trainer Alan Ibrahimagic über die anstehenden Länderspiele, die Zusammenarbeit mit Bundestrainer Alex Mumbru, DBB-Youngster Ivan Kharchenkov von den Arizona Wildcats und einen Austausch mit Miroslav Klose. In BasketballDeutschland, der Basketball-Podcast von MagentaSport, liefern die Hosts Per Günther, Benni Zander und Basti Ulrich jede Woche alles, was die Fans zum Basketball wissen müssen. Der Podcast ist jetzt abrufbar: abteilungbasketball.podigee.io.Alan Ibrahimagic über ...... einen Austausch mit Miroslav Klose: "Ich versuche tatsächlich, durch ganz andere Sachen einen Ausgleich zu finden. Die letzten Wochen war ich zum Beispiel sehr viel beim Fußball und beim Eishockey unterwegs. Andere Ansätze, andere Sichtweisen. Ich saß vor knapp zwei Wochen vier Stunden mit dem Co-Trainer vom 1. FC Nürnberg zusammen. Drei davon war auch Miro Klose als Cheftrainer dabei. Das war witzig und auch sehr interessant, weil ich ein paar Basketball-Sachen erklärt habe und sie mir Fußball erklärt haben - sowohl taktisch als auch, wie sie trainieren. Dann haben wir gemeinsam überlegt, wie man die Blöcke, die wir nutzen, irgendwie bei Standardsituationen einsetzen kann. Das ist ja ein Dauerthema beim Fußball. Man lernt immer mal was Neues oder sieht Sachen aus einem anderen Blickwinkel. Ich bin der Überzeugung, dass Fachidiotie auf lange Sicht eher schadet."Link zum Statement: cloud.thinxpool.de/s/DsterCjG3M3LpT5... die Zusammenarbeit mit Alex Mumbru und das Scouting für die Nationalmannschaft: "Es ist tatsächlich nicht einfach. Dieses Jahr ist es noch mal ein bisschen anders, weil Alex Mumbru ja auch noch im Verein in der EuroLeague tätig ist. Das heißt, seine Zeit für die Bundesliga ist gleich null. Das ist meine Verantwortung - dieses Jahr noch etwas mehr als sonst. Ich gucke entweder zu Hause oder bin viel in den Bundesliga-Hallen unterwegs und gucke Spiele. Er hat ja die EuroLeague-Spieler besser und mehr im Blick, weil er sich darauf vorbereiten muss. Das ist ganz gut abgedeckt. Täglich ist der Austausch nicht. Vielleicht einmal die Woche, wenn es längere Zeit keine Maßnahmen gibt. Je näher das Qualifikationsfenster rückt, desto enger ist der Austausch."... Ivan Kharchenkovs Leistungsexplosion: "Ich habe ihn das erste Mal gesehen, als er 14 Jahre alt war. Mein erster Gedanke war: 'Den Jungen will ich in der Mannschaft haben.' Weil er schon damals immer gewinnen wollte. Als ich ihn kennengelernt habe, hatte ich das Gefühl, ihm war klar: 'Ich werde Basketballprofi, und zwar auf einem hohen Level.' Und alles, was dafür nötig ist, ist er auch bereit zu tun. Bei Bayern fand ich ihn immer gut. Auch im Training hat er, was ich gehört habe, gut gearbeitet. Letztes Jahr in Arizona hat er seine Rolle angenommen. Auch bei uns in den Nationalmannschaften hat er immer die Mannschaft vor sich selbst gestellt. Damit hat er sich auch verdient, dass seine Rolle in diesem Jahr größer geworden ist. Die erfüllt er bis jetzt wirklich überragend. Ich hoffe, dass sich das fortsetzt, dass er den nächsten Schritt machen kann."Link zum Statement: cloud.thinxpool.de/s/z5dFX9Xs9PHHHRA... die Bayern-Spieler, die zum DBB-Team stoßen: "Die Bayern-Spieler sind heute gekommen, einen Tag nach dem Spiel gegen Maccabi. Allerdings nur Andi [Obst, Anm.d.Red.) und Oscar [da Silva, Anm.d.Red.]. Sie werden morgen früh nach Riga reisen und dort ins Training einsteigen."... die Gegner Lettland und Polen: "Erstmal ist wirklich alles auf Lettland fokussiert. Mit einem Sieg wäre man auch rechnerisch bei der WM dabei. Das ist auf jeden Fall das Ziel. Ich glaube auch, dass wir mit dem Kader favorisiert sind. Wir werden selbstbewusst antreten, um das Spiel zu gewinnen und das klarzumachen. Dann können wir uns um Polen kümmern. Auch da wollen wir gewinnen. Wir gehen selbstbewusst an jedes Spiel ran. Es ist egal, wer kommt. Die Breite, die wir haben, ist schon wirklich beeindruckend und macht Spaß."... den Plan für das kurze Qualifikationsfenster: "Erstmal ist die Grundausrichtung ganz klar: Wir wollen aggressiv spielen. Wir wollen schnell spielen. Wir wollen viele, viele Possessions spielen, viele Würfe nehmen und aggressiv zum Rebound gehen. Das ist am Ende das A und O. Bei den Plays versuchen wir, nicht viele zu spielen, dafür aber relativ einfache. Die meisten Teams spielen häufig ähnliche Sachen."... die Talententwicklung und den Einfluss von Geld: "Auf der einen Seite würde ich sagen, dass sich die Talentidentifikation verbessert hat. Das sieht man am Output. Auch im Training an sich wird viel mehr Kreativität zugelassen. Da bin ich sehr zuversichtlich für die Zukunft. Was die andere Frage angeht: Das ist ein Thema. Durch NIL [Name, Image, Likeness in Bezug auf Rechte von College-Athleten, Anm.d.Red.], durch College, durch immer mehr Geld, das im System ist, steigt auch die Gefahr, dass zu früh und zu viel in die Richtung geschaut wird. Ich glaube, damit müssen wir leben. Dann geht es um Erklären, Aufklären, darum, die Eltern mitzunehmen, die Agenten mitzunehmen. Alle, die in diesem System arbeiten. Aber es ist definitiv eine Gefahr. Ich vertraue darauf, dass es genug Vernünftige gibt, die verstehen, wie es läuft. Ich versuche immer, Beispiele von Spielern anzuführen, die es geschafft haben. Ich sage: Die haben es geschafft, weil sie einfach gearbeitet und ihr Talent genutzt haben. Sie haben erst dann geguckt, wo sie das hinführt. Und nicht, wie sie verschiedene Leiterstufen überspringen, um so schnell wie möglich an das große Geld zu kommen. Mein Ziel ist, dieses Spiel als Botschafter und Lehrer zu nutzen, um zu erklären, wie man den Weg beschreitet und geduldig seine Karriere aufbaut."Link zum Statement: cloud.thinxpool.de/s/kmyk28RPXHWyqYdFC Bayern in Nöten in der EuroLeague: MagentaSport-Experte Per Günther diskutiert über Maodo Lo als potenziellen Neuzugang: "Ich glaube nicht, dass Maodo jetzt viele Probleme löst"Per Günther über ...... Maodo Lo: "Maodo würde natürlich helfen. Aber ich glaube nicht, dass Maodo jetzt viele Probleme löst. [...] Das ist ein deutscher Spieler für Bayern München, Nationalspieler Maodo Lo. Natürlich hilft er dir. Natürlich ist es cool, wenn er im Kader ist. Aber mir fällt es schwer, zu sagen: Wo pinpointe ich jetzt diesen einen Need, wo ich glaube, dass er sofort maßgeblich beeinflusst, ob du gewinnst oder verlierst? Das ist nicht die Position Shooting Guard mit einem scoring-minded Shooting Guard. Ich glaube, dass Maodo Lo auf jeden Fall besser verteidigt als Jokubaitis, auf jeden Fall besser als Washington. Aber er ist jetzt auch nicht jemand, der in einer porösen Verteidigung von heute auf morgen was lösen kann."... den Grund, warum ein einzelner Bayern-Transfer kaum reicht: "Eine Ein-Mann-Lösung, jemand, der so gut ist, dass er das löst, ist so teuer und für den FC Bayern nicht erschwinglich. Du kannst natürlich etwas probieren, dass du sagst: Ich lasse jetzt noch mal für irgendeinen NBA-Wilden die Würfel rollen. Vielleicht macht der dann wirklich ein paar Mal 30 Punkte und explodiert. Und wenn das nicht funktioniert, ist er nach sechs Wochen wieder weg. [...] Im Idealfall kommen überall oder an vielen Ecken fünf Prozentpunkte dazu. Bei Jokubaitis dauert die Fitness länger als gedacht. Jensen heranzuführen, dauert länger als gedacht. Das Konzept dauert länger als gedacht. Das ist schon ein richtiger Knüppel, finde ich."... Bayerns Chancen in der EuroLeague: "Das ist das, was mich so ein bisschen nachdenklich macht. Weil ich finde, diese EuroLeague ist knackbar. Da sind so viele Teams, die Probleme haben. Du kannst streaken gehen und du kannst die Dinger gewinnen. München war ja in wie vielen Spielen von den 14, in denen sie ernsthaft hätten sagen können: 'Das hätten wir eigentlich gewinnen können oder sollen, ohne dass unser Basketball astronomisch gut war?' Deswegen lange Antwort auf kurze Frage: Maodo Lo ist immer noch ein toller Spieler. Aber eine Ein-Mann-Lösung ist entweder nicht bezahlbar oder gibt es einfach nicht für München."EuroLeague | 14. SpieltagReal Madrid - Zalgiris Kaunas 108:93 | Vor Mourinhos Augen: Real macht es gegen Kaunas dreistelligJosé Mourinho schaut zu, wie es gleich zu Beginn Probleme mit der Spieluhr gibt: clipro.tv/player?publishJobID=T0pZUjBoSWNUNTVkMzN1aXJxT053a0pnK3Z3R0hzdUdSSXBxdDNKbnNPYz0=Sergio Llull und Damian Jones sorgen mit einem herrlichen Alley-Oop für das Highlight des Spiels: clipro.tv/player?publishJobID=UWhESDRCblI2Z0hGYno2cURzSWNDMkJobXJ6RFl4Yzk1bkpKai9sUkZTOD0=Olympiakos Piräus - Hapoel Tel Aviv 104:79 | Nächste Machtdemonstration des EuroLeague-ChampionsCory Joseph (27 Punkte), Evan Fournier (23 Punkte, 11 Assists) und Sasha Vezenkov (21 Punkte) kommen alle auf über 20 Punkte. Die große Show des "magischen Dreiecks" im Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=SjFmU2I1bGwzSEFUUW1DdkY1d3hnTFF1bmo2SE9EdytiL1NLU252T1JOdz0=Der 35-jährige Cory Joseph ist bester Scorer, spielt fast 38 Minuten und wird nach dem Spiel von seinen Mitspielern gefeiert: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=VWJMU09EMmRSNmRlbXZsMnYvSFA3bEtFdVFhMHJ1K3VnVG1sSktCNmN5TT0=Georgios Bartzokas, Head Coach Olympiakos Piräus: "Es besteht kein Zweifel daran, dass Olympiakos Teamgeist hat. Ich spreche von der Stimmung in der Kabine, davon, dass die Spieler sich gegenseitig verstehen - das ist sehr wichtig. Eine gute Stimmung in der Kabine sorgt für gute Leistungen. Wir haben eine starke Mannschaft, die derzeit mit vielen Problemen zu kämpfen hat. Es ist eine Freude, eine Mannschaft mit einem solchen Kampfgeist zu sehen."Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=blRrWk5ZQmVOSjE5SXVYVEJiVThxdFJCYzgvcjAwWVpQcko4clZNQnNrTT0=Aktuelle Aktion: MagentaSport sechs Monate frei, große Sportmomente inklusive - MagentaSport bringt über 600 Live-Stunden zur AdventszeitDie Bescherung beginnt bei MagentaSport schon im November: noch bis 21. Dezember 2026 erhalten Neukunden die ersten sechs Monate im Jahresabo kostenlos - ein Jahr MagentaSport zum halben Preis. Das beste MagentaSport-Angebot des Jahres bringt Top-Livesport in die Adventszeit, über die Weihnachtsfeiertage und ins Sportjahr 2027.Allein bis Weihnachten warten über 600 Live-Stunden: mit der 3. Liga, der Frauen-Bundesliga, der DEL und den wichtigsten europäischen Basketball-Wettbewerben. Dazu kommt die Basketball-WM-Qualifikation mit Deutschland als amtierendem Welt- und Europameister. Specials und aufwendige Dokumentationen ergänzen das Programm: Am 21. November zeigt MagentaSport den derzeit nur im Kino laufenden Film "Durch Liebe zum Titel" über die deutschen Hockey-Weltmeister - mit emotionalen Momenten und einzigartigen Einblicken in ihren Weg zum Erfolg.WM-Auslosung, Spitzensport und besondere Einblicke über die FeiertageAuch das aktuell erfolgreichste deutsche Nationalteam ist gefordert: Die Hockey-Männer treten als zweifacher Weltmeister und Europameister in der Weltliga an. Die Auslosung der Frauen-WM 2027 am 11. Dezember eröffnet den Countdown für die Titelmission der DFB-Frauen in Brasilien.Das Beste der führenden deutschen Nationalteams gibt es nur bei MagentaSport - mit dem umfangreichsten Live-Angebot über die Weihnachtsfeiertage. Dazu gehören Eishockey aus der DEL und der U20-WM, Basketball aus der EuroLeague mit dem FC Bayern, dem EuroCup und der Basketball Champions League sowie Weltklasse-Golf von der PGA Tour und der DP World Tour.Über 250 Live-Events bis Jahresende - große Titelentscheidungen 2027Sofort verfügbar sind über 250 packende Live-Events bis Jahresende. Dazu wächst die Vorfreude auf 2027: mit der Eishockey-WM in Deutschland, der Basketball-WM, der Hockey-EM, der Frauenfußball-WM und dem Ryder Cup - präsentiert von einer preisgekrönten Redaktion.Alle Informationen zur Aktion gibt es unter www.magentasport.de/aktionsangebot- das Jahresabo für 9,95 Euro als MagentaTV-Kunde und für 14,95 Euro ohne MagentaTV-Vertrag.Basketball bei MagentaSport und MagentaTVEuropas bester Basketball mit allen Spielen der EuroLeague. Dazu der BKT EuroCup und die Basketball Welt- und Europameisterschaften der Herren, Frauen sowie die U19 und U17-Weltmeisterschaften, weitere Topspiele der deutschen Nationalmannschaften sowie die 3x3 Welt- und Europameisterschaften und weitere 3x3 Top-Events der FIBA World Tour live.Basketball live bei MagentaSport und MagentaTV im ÜberblickWM-Qualifikation Männer | 9. SpieltagFreitag, 27.11.2026ab 18.15 Uhr: Lettland - DeutschlandWM-Qualifikation Männer | 10. SpieltagSonntag, 29.11.2026ab 17.50 Uhr: Spanien - GriechenlandMontag, 30.11.2026ab 19.00 Uhr: Deutschland - PolenEuroLeague | 14. SpieltagMittwoch, 25.11.2026ab 16.45 Uhr: Dubai Basketball - Partizan Belgradab 20.00 Uhr: Olympiakos Piräus - Hapoel Tel Avivab 20.15 Uhr: Baskonia Vitoria-Gasteiz - Anadolu Efes Istanbulab 20.30 Uhr: Real Madrid - Zalgiris KaunasEuroLeague | 15. SpieltagDonnerstag, 03.12.2026ab 18.15 Uhr: Anadolu Efes - Valencia Basketab 18.30 Uhr: Fenerbahce Istanbul - Roter Stern Belgradab 18.45 Uhr: Hapoel Tel Aviv - Armani Olimpia Mailandab 19.30 Uhr: FC Bayern München - Paris Basketballab 20.30 Uhr: Real Madrid - FC Barcelonaab 20.45 Uhr: Baskonia Vitoria-Gasteiz - Maccabi Tel Avivab 20.45 Uhr: Virtus Bologna - Partizan BelgradFreitag, 04.12.2026ab 17.45 Uhr: Besiktas Istanbul - Panathinaikos Athenab 18.45 Uhr: Zalgiris Kaunas - Dubai Basketballab 20.00 Uhr: Olympiakos Piräus - ASVEL VilleurbanneEuroCup | 9. SpieltagDienstag, 08.12.2026ab 17.20 Uhr: Siauliai Basketball - Skyliners Frankfurtab 17.50 Uhr: Neptunas Klaipeda - NINERS ChemnitzMittwoch, 09.12.2026ab 17.50 Uhr: Riga Zelli - Rostock Seawolvesab 18.45 Uhr: ratiopharm Ulm - BAXI ManresaBasketball Champions League (BCL) | 5. SpieltagDienstag, 08.12.2026ab 18.50 Uhr: RASTA Vechta - Cholet Basketab 19.50 Uhr: Igokea Aleksandrovac - ALBA BerlinMittwoch, 09.12.2026ab 19.50 Uhr: Pallacanestro Varese - Baskets BambergPressekontakt:Jörg KrauseMail: joerg.krause@thinxpool.deMobil: 0170 22 680 24Original-Content von: MagentaSport, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/147981/6398075