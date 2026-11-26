Berlin - Aus den Reihen der Grünen gibt es einen Vorstoß für ein umfassendes Sexkauf-Verbot. In einer Gesellschaft, die Gleichstellung ernst meine, könne es nicht gleichgültig sein, dass Frauen als käufliche Objekte behandelt und vermarktet würden, heißt es in einem Papier, über das der "Tagesspiegel" (Donnerstagausgabe) berichtet. Wenn eine Gesellschaft akzeptiere, dass Sexualität käuflich sei, bleibe das nicht folgenlos. Es präge das Frauenbild und wirke zurück in den Alltag.



Unterzeichnet ist das Papier von sechs Abgeordneten der grünen Bundestagsfraktion: Katrin Göring-Eckardt, Sebastian Schäfer, Tarek Al-Wazir, Lisa Badum, Corinna Rüffer und Janosch Dahmen. Dazu kommen frühere Abgeordnete wie Beate Müller-Gemmeke und Sylvia Kotting-Uhl sowie unter anderem derzeitige Landtagsabgeordnete. Auch Winfried Hermann, früherer Verkehrsminister in Baden-Württemberg, unterstützt den Vorstoß. Insgesamt haben 24 Personen unterzeichnet.



Prostitution sei kein neutraler Markt, sondern ein Machtverhältnis, schreiben sie. Es brauche daher eine Prostitutionspolitik, die Frauen schütze, statt die bestehenden Verhältnisse zu verwalten. Das sogenannte "Nordische Modell" biete dafür die Grundlage. Es richte den Blick nicht auf die Bestrafung der Frauen, sondern auf die Nachfrage, die Profiteure und die Ursachen der Prostitution.



Die Unterzeichner fordern, die vier Säulen des sogenannten "Nordischen Modells" in geeigneter Form auf Deutschland zu übertragen: Schutz und Entkriminalisierung der Prostituierten, psychosoziale Unterstützung und Ausstiegsperspektiven, Strafen für Freier und Profiteure sowie Prävention und Aufklärung.



Frauen und Männer seien gleichberechtigt, sagte die Grünen-Politikerin Müller-Gemmeke, Initiatorin des Papiers, der Zeitung. Gleichzeitig werde akzeptiert, dass Männer den Körper von Frauen kaufen könnten. Das passe nicht zusammen. Man könne nicht glaubwürdig über die Würde von Frauen sprechen und gleichzeitig akzeptieren, dass diese Würde käuflich sei. Der Prostitutionsmarkt sei von Armut, Migration und Abhängigkeiten geprägt. Gewalt, Ausbeutung sowie körperliche und psychische Schäden gehörten zu den dokumentierten Risiken.



Das derzeitige Prostituiertenschutzgesetz würde diejenigen Frauen nicht erreichen, die am dringendsten Schutz bräuchten. Die Gesellschaft müsse sich endlich mit der Verantwortung der Männer auseinandersetzen, die Sex kaufen oder davon profitieren. Der Bundestag solle das Thema fraktionsoffen und als Gewissensentscheidung diskutieren und neu entscheiden.



Am Mittwoch hatte eine Expertenkommission der schwarz-roten Bundesregierung ihren lang erwarteten Bericht vorgelegt und 51 Maßnahmen zum besseren Schutz von Prostituierten vorgeschlagen. Die Fachleute empfehlen, Sex gegen Geld solle künftig nur noch bei offiziell registrierten Prostituierten legal sein.





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