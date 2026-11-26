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Skeena meldet über 80 Prozent kombinierten Planungs-, Beschaffungs- und Baufortschritt. Der geplante Produktionsbeginn 2027 rückt näher.

Anzeige/Werbung - Dieser Artikel erscheint im Auftrag von Skeena Resources Limited. · Bezahlte Beziehung: Die SRC swiss resource capital AG unterhält mit Skeena Resources Limited einen entgeltlichen, erfolgsunabhängigen IR-Beratervertrag. · Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Autor: freier Journalist · Erstveröffentlichung: 26.11.2026, 05:30 Uhr Berlin/Zürich ·

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

bei Skeena Resources Limited, die unter der Marke Skeena Gold & Silver (WKN: A3CRER) auftritt, rückt der entscheidende Moment näher: Aus dem früheren Gold- und Silberbergwerk Eskay Creek im nordwestlichen British Columbia soll 2027 wieder eine produzierende Mine werden. Die am 16. November 2026 veröffentlichten Quartalszahlen zeigen, dass die Gesellschaft in den vergangenen Monaten erhebliche Fortschritte beim Bau erzielt hat. Das Management hält am Produktionsbeginn im zweiten Quartal 2027 und am Übergang zur kommerziellen Produktion im dritten Quartal 2027 fest. Anders als bei einem bereits produzierenden Bergbauunternehmen ist der wichtigste Maßstab derzeit nicht der Umsatz, sondern ob Bau, Finanzierung und Inbetriebnahme wie geplant zusammenfinden.

Mehr als 80 Prozent fertig - der Zeitplan bleibt bestehen

Zum 31. Oktober 2026 bezifferte Skeena den kombinierten Fortschritt aus Planung, Beschaffung und Bau bei Eskay Creek auf mehr als 80 Prozent. 99 Prozent der Beschaffungskosten waren bereits vertraglich gebunden und sämtliche wesentlichen Bauverträge waren abgeschlossen. Nach Einschätzung des Managements zeichneten sich zu diesem Zeitpunkt weder wesentliche Gesamtbudgetüberschreitungen noch Verzögerungen des vorgesehenen ersten Produktionsbeginns ab.

Seit Projektbeginn wurden insgesamt rund 7,6 Millionen Tonnen Material aus dem Tagebau bewegt. Dabei ging es zunächst vor allem um die Freilegung des Erzkörpers und die Gewinnung von Material für Straßen, Fundamente und Bauflächen. Nach dem Quartalsstichtag begann Skeena mit dem eigentlichen Erzabbau und der Anlage von Erzvorräten für den späteren Mühlenstart.

Am Verarbeitungsstandort sind inzwischen die wesentlichen Baukörper sowie die großen mechanischen und elektrischen Ausrüstungsteile installiert. Das neue Mitarbeitercamp ist fertiggestellt und voll belegt. Für das vierte Quartal stehen vor allem Rohrleitungen, Elektro- und Steuerungstechnik, mechanische Funktionstests sowie die weitere Fertigstellung der Wasser- und Energieinfrastruktur an. Erste vorbereitende Inbetriebnahmearbeiten sollen im ersten Quartal 2027 beginnen.

Wasser, Rückstände und Strom sind Schlüsselaufgaben

Ein Gold- und Silberbergwerk kann erst dann zuverlässig produzieren, wenn nicht nur die Aufbereitungsanlage, sondern auch die gesamte Infrastruktur funktioniert. Skeena baut deshalb am Tom MacKay Storage Facility die erste Stufe der Rückstands- und Wasserinfrastruktur. Dazu gehören Anlagen für den Umgang mit potenziell säurebildendem Gestein, Auffangbecken, Umleitungen und Wasseraufbereitung. Die erste Stufe der Wasserbehandlungsanlage wurde fertiggestellt, an der zweiten Stufe wurde im Berichtszeitraum weitergearbeitet.

Parallel entsteht die elektrische Anbindung über eine 69 Kilovolt-Freileitung und die Umspannwerke bei Volcano Creek und Eskay Creek. Die dauerhafte Netzversorgung ist für den späteren Anlagenbetrieb von großer Bedeutung. Das Management plante die Fertigstellung und Zuschaltung dieser Infrastruktur noch für 2026.

Finanzkennzahlen spiegeln Vorlaufkosten wider

Die Finanzzahlen müssen vor dem Hintergrund der Entwicklungsphase gelesen werden. Skeena wies im dritten Quartal keinen operativen Umsatz aus. Der Nettoverlust betrug 52,286 Millionen kanadische Dollar (CAD) nach 36,797 Millionen CAD im Vorjahresquartal. Über die ersten neun Monate stieg der Fehlbetrag von 111,078 Millionen auf 191,963 Millionen CAD.

Ein erheblicher Teil der Ergebnisbelastung stammt aus Bewertungs- und Finanzierungseffekten. Im Quartal verbuchte Skeena unter anderem 9,781 Millionen CAD Bewertungsverlust auf die Gold-Stream-Verbindlichkeit und 8,437 Millionen CAD Bewertungsverlust auf einen in den Anleihen enthaltenen derivativen Vermögenswert. Hinzu kamen nicht zahlungswirksame Aufwendungen für aktienbasierte Vergütungen sowie Aufzinsungseffekte aus Royalty-Verpflichtungen.

Der operative Mittelabfluss lag im dritten Quartal bei 10,370 Millionen CAD, gegenüber 17,806 Millionen CAD ein Jahr zuvor. Für Investitionstätigkeiten flossen 114,563 Millionen CAD ab, hauptsächlich wegen der Bauarbeiten. Die Zugänge zu Bergbauanlagen und Ausrüstung betrugen im Quartal 117,822 Millionen CAD. Über neun Monate erreichten diese Zugänge 321,422 Millionen CAD. Die hohen Investitionsauszahlungen sind Ausdruck des fortgeschrittenen Baus.

Liquidität ist vorhanden

Zum 30. September 2026 verfügte Skeena Gold & Silver (WKN: A3CRER) über 71,022 Millionen CAD Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente und zusätzlich 397,825 Millionen CAD zweckgebundene beziehungsweise eingeschränkte Zahlungsmittel.

Die Grundlage der Finanzierung bildet eine im April platzierte, vorrangig besicherte Anleihe über 750 Millionen US-Dollar mit 8,50 Prozent Jahreszins und Laufzeit bis 1. April 2031. Von den Emissionserlösen wurden 400 Millionen US-Dollar für ein zweckgebundenes Baukonto und 94,208 Millionen US-Dollar für eine Zinsreserve vorgesehen. Im dritten Quartal wurden zudem 105,520 Millionen CAD aus dem zweckgebundenen Baukonto abgerufen. Skeena leistete eine Zinszahlung von 42,932 Millionen CAD. Der Schuldendienst ist damit ein wesentlicher Bestandteil der künftigen Finanzrechnung.

Im Zusammenhang mit der Anleihefinanzierung vom 10. April 2026 kaufte Skeena zwei Drittel eines bestehenden Gold-Streams für 184 Millionen US-Dollar zurück. Das reduziert künftige Lieferverpflichtungen aus diesem Finanzierungsinstrument, erforderte aber erhebliche Mittel. Eine zusätzliche, noch nicht abgeschlossene Sale-and-Leaseback-Transaktion für bestimmte Mineninfrastruktur könnte nach Managementschätzung mehr als 100 Millionen CAD zusätzliche Liquidität schaffen.

Das Management geht davon aus, dass die verfügbaren Finanzierungsmittel für die verbleibenden Investitionen bis zum geplanten Beginn der kommerziellen Produktion im dritten Quartal 2027 ausreichen.

Eskay Creek: Historische Stärke und neues Minenkonzept

Eskay Creek gehört zu den bekannten Gold-Silber-Lagerstätten des kanadischen Golden Triangle. Zwischen 1995 und 2008 förderten frühere Betreiber dort insgesamt rund 3,3 Millionen Unzen Gold und 162 Millionen Unzen Silber. Die historischen Gehalte waren außergewöhnlich hoch. Skeena betont jedoch selbst, dass diese früheren Fördermengen und Durchschnittsgehalte nicht als Prognose für den neuen Tagebaubetrieb verwendet werden dürfen. Die heutige Planung basiert auf einer anderen Lagerstättenabgrenzung, Abbaumethode und Kostenstruktur.

Quelle: Skeena Resources Limited (Skeena Gold & Silver)

Die technische Grundlage bildet weiterhin die aktualisierte Machbarkeitsstudie von Dezember 2023. Ein aktualisierter technischer Bericht gemäß NI 43-101 soll nach derzeitiger Planung im ersten Quartal 2027 veröffentlicht werden. Der geplante Bericht soll unter anderem den Einfluss höherer Metallpreise, veränderter geotechnischer Annahmen und einer möglichen Einbeziehung von Material aus dem benachbarten Snip-Projekt untersuchen. Das erklärte Ziel ist vor allem, die Produktion nach den ersten fünf Betriebsjahren zu verbessern und die Minenlaufzeit möglicherweise zu verlängern.

Auch die Metallurgie bleibt Gegenstand weiterer Optimierung. Das geplante Flotationsverfahren soll Konzentrate mit zahlbaren Gold- und Silberanteilen erzeugen. Zusätzliche Tests sollen insbesondere die Produktionsplanung für die ersten beiden Betriebsjahre unterstützen. Für Anleger zählt am Ende nicht nur die im Gestein enthaltene Metallmenge, sondern die tatsächlich gewinnbare und vergütete Menge nach Verarbeitung, Transport und vertraglichen Abzügen.

Fazit: Skeena vor entscheidenden Meilensteinen

Skeena Gold & Silver (WKN: A3CRER) hat den Bau von Eskay Creek nach eigenen Angaben auf mehr als 80 Prozent vorangebracht, wesentliche Lieferungen und Bauverträge abgesichert und mit dem Erzabbau für die spätere Verarbeitung begonnen. Die maßgeblichen Genehmigungen liegen vor, die Finanzierung ist weitgehend strukturiert und der Zeitplan für den Produktionsstart 2027 bleibt bestehen. Eine aktualisierte technische Studie könnte zusätzliche Entwicklungsmöglichkeiten aufzeigen. Damit rückt die Transformation vom Projektentwickler zum Gold- und Silberproduzenten in greifbare Nähe.

Die Investment-Story hat damit eine neue Phase erreicht: Nicht mehr die grundsätzliche Erschließbarkeit von Eskay Creek steht im Vordergrund, sondern die termingerechte Fertigstellung und ein stabiler Hochlauf.

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz,

Ihr

Marc Ollinger

Swiss Resource Capital AG

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Quellen: Skeena Resources Limited, Management's Discussion & Analysis für die drei und neun Monate bis 30.09.2026 (16.11.2026); ungeprüfter Konzernzwischenabschluss Q3 2026; Quartalsmeldung vom 16.11.2026. Finanzbeträge in CAD, sofern nicht ausdrücklich USD angegeben. MD&A: https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1713748/000110465926128549/ske-ex99d3.htm Abschluss: https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1713748/000110465926128549/ske-ex99d2.htm

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Dieser Beitrag ist eine entgeltliche Marketing- und Kapitalmarktkommunikation im Auftrag von Skeena Resources Limited (TSX/NYSE: SKE; FSE: RXF; WKN: A3CRER; ISIN: CA83056P7157), keine unabhängige Finanzanalyse, keine individuelle Anlageberatung und keine persönliche Kauf- oder Verkaufsempfehlung. Ersteller und Herausgeber: SRC swiss resource capital AG, Poststrasse 1, 9100 Herisau, Schweiz. Verfasser: freier Journalist, der für diesen Beitrag von der SRC swiss resource capital AG vergütet wird. Verantwortlich im Sinne von § 18 Abs. 2 MStV: Marc Ollinger, CEO, SRC swiss resource capital AG, Poststrasse 1, 9100 Herisau, Schweiz.

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Zwischen der SRC swiss resource capital AG und Skeena Resources Limited besteht ein entgeltlicher, erfolgsunabhängiger IR-Beratervertrag; daraus ergibt sich ein wirtschaftlicher Interessenkonflikt. Weder die SRC swiss resource capital AG noch mit ihr verbundene Unternehmen noch der freie Journalist Aktien, Long- oder Short-Zertifikate, Optionen oder sonstige Derivate mit Bezug auf Skeena Resources Limited. Zwischen SRC und Skeena bestehen keine gegenseitigen gesellschaftsrechtlichen Beteiligungen; der Emittent ist nicht mit 5% oder mehr an der SRC swiss resource capital AG beteiligt. Eine externe Depotprüfung erfolgte nicht. Dem Unternehmen wurde der Artikel vor Veröffentlichung nicht zur Ansicht oder Freigabe vorgelegt.

Quellen und Stichtag

Redaktionsstand: 23. November 2026, 10:30 Uhr MEZ; Grundlage sind die Unternehmensunterlagen von Skeena Resources Limited: Management's Discussion & Analysis für die drei und neun Monate bis 30. September 2026, genehmigt am 16. November 2026 (https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1713748/000110465926128549/ske-ex99d3.htm), ungeprüfter Konzernzwischenabschluss und Finanzmeldung vom 16. November 2026. Die Angaben wurden anhand dieser veröffentlichten Quellen abgeglichen; keine eigenen Vor-Ort-Audits, metallurgischen Prüfungen oder unabhängigen technischen Bewertungen. Keine routinemäßige Aktualisierung nach Veröffentlichung; gesetzliche Berichtigungs- und Aktualisierungspflichten bleiben unberührt.

Rechnungslegung und technische Einordnung

Die Finanzdaten stammen aus ungeprüften Zwischenberichten; die MD&A gibt die Sicht des Managements wieder. Tabellenbeträge sind, soweit nicht anders angegeben, in Tausend CAD ausgewiesen. Skeena befindet sich in der Entwicklungsphase und erzielt noch keine operativen Minenumsätze. Die historische Gold- und Silberproduktion von Eskay Creek ist nicht auf den neuen Minenplan übertragbar. Die wissenschaftlichen und technischen Angaben der MD&A wurden nach Unternehmensangaben von Andrew Osterloh, P.Eng., Vice President, Construction & Engineering, als Qualified Person nach NI 43-101 geprüft; er ist nicht unabhängig von Skeena. Eine unabhängige technische Verifizierung durch SRC fand nicht statt. Technische Studien, Ressourcen und Reserven sind mit Annahmen und Unsicherheiten behaftet.

Zukunftsgerichtete Aussagen und wesentliche Risiken

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