Coburg - Mit einer Ausnahme sind die deutschen Autohersteller nach Analyse der HUK Coburg auf dem heimischen Elektroautomarkt ins Hintertreffen geraten. Nur Opel konnte laut «E-Barometer» des grössten deutschen Kfz-Versicherers in den ersten neun Monaten seinen Anteil beim Umstieg von Verbrennungsmotor auf Batterie von 2,5 auf 4,6 Prozent knapp verdoppeln. VW und BMW jedoch haben demnach Anteile verloren, ebenso die VW-Töchter Skoda, Cupra und Porsche. ...

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