Die Mathematiker rund um den Globus sind noch immer sprachlos. Am 6. Oktober veröffentlichte OpenAI kurzerhand einen Stapel von 719 mathematischen Fachartikeln, die von KI erstellt worden waren. Die wissenschaftlichen Berichte beschreiben Lösungen für nicht weniger als 372 mathematische Rätsel, die seit langer Zeit ungelöst waren. Kein Forschungsfeld hat jemals einen solchen Big Bang erfahren. Nur wenige Wochen zuvor gelang es der KI, das sogenannte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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