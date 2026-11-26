Berlin - Die frauenpolitische Sprecherin der Unionsfraktion, Anne König (CDU), zeigt sich enttäuscht von den Vorschlägen der Expertenkommission zur Verbesserung des Schutzes von Prostituierten.



Zwar benenne die Kommission klar, "dass Frauen im Untergrund ganz viel von Ausbeutung, von Menschenhandel, von Gewalt und von Schutzlosigkeit betroffen sind, aber sie zieht eben nicht die entsprechenden Konsequenzen daraus", sagte König dem Magazin Politico. Frauen ab dem 22. Lebensjahr würden durch die Vorschläge der Kommission nicht geschützt. "Deshalb sind unglaublich viele Frauen weiterhin schutzlos dieser Situation im Untergrund ausgeliefert", so König.



Die CDU-Politikerin kündigte an, dass sie einem Gesetz mit den Vorschlägen der Kommission nicht zustimmen würde und einen fraktionsübergreifenden Beschluss für ein Sexkaufverbot nach dem norwegischen Modell anstrebt. Viele ihrer Kollegen und sie könnten das mit ihrem Gewissen so in der Form nicht vereinbaren, und sie würden weiterhin für ein Sexkaufverbot werben, so König. "Wir werden natürlich in den nächsten Wochen und Monaten parteiübergreifend dafür einen Gruppenantrag auch in den Deutschen Bundestag bringen."



König sieht in der Frage gerade ein "Window of Opportunity", da sie auch aus der SPD in den letzten Tagen entsprechende Appelle wahrgenommen habe. Sie treffe immer wieder Menschen und Kollegen, die nach einer intensiven Beschäftigung mit dem Thema erkennen würden, dass Hunderttausende von Frauen ihren Zuhältern schutzlos ausgeliefert seien und dass man einen wirksamen Schutz für alle diese Frauen brauche. König sagte zudem, dass nur etwa 5 Prozent der Prostituierten der Tätigkeit freiwillig nachgehen würden. Diese nähmen in Kauf, "dass 95 Prozent der Frauen schutzlos ihren Zuhältern ausgeliefert sind und sich in übelsten Situationen befinden".





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