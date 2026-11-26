München - Die Unternehmen in Deutschland sind bei der Einstellung von Personal wieder zurückhaltender. Das Beschäftigungsbarometer des Ifo-Instituts sank im November auf 94,7 Punkte, nach 95,5 Punkten im Oktober.



Damit ging der Indikator nach drei Anstiegen in Folge wieder zurück. "Die leichte Erholung der vergangenen Monate hat einen Dämpfer erhalten", sagte Klaus Wohlrabe, Leiter der Ifo-Umfragen. "Eine Trendwende am Arbeitsmarkt ist noch nicht in Sicht."



In der Industrie hat sich die Situation erneut leicht verschlechtert. Die Unternehmen planen weiterhin mit weniger Personal. Insbesondere in der Automobilindustrie hat sich der Trend zum Stellenabbau verstärkt. Auch in der Möbelindustrie sollen deutlich mehr Stellen abgebaut werden. Bei den Herstellern von Datenverarbeitungsgeräten sowie elektronischen und optischen Erzeugnissen wächst dagegen die Einstellungsbereitschaft weiter.



Bei den Dienstleistern ist der zuletzt geplante Beschäftigungsaufbau zum Erliegen gekommen. Die Personalplanungen sind insgesamt ausgeglichen. Insbesondere die IT-Dienstleister sind bei Neueinstellungen zurückhaltender geworden. Die Leiharbeitsfirmen sind hingegen weiter optimistisch. Im Handel und im Baugewerbe hat der Druck zum Stellenabbau etwas nachgelassen. Dennoch planen die Unternehmen in beiden Bereichen weiterhin mit weniger Beschäftigten.





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