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Evotec steckt fest. Die Aktie rutscht seit Monaten nach unten, und ein Boden ist nicht in Sicht. Dabei gab es zuletzt recht ordentliche Nachrichten aus der Forschung. Die FDA hat grünes Licht für einen zweiten Kandidaten gegeben, aber trotzdem wollen die Anleger nicht mehr so recht die Aktie kaufen. Hedgefonds wetten sogar gezielt gegen das Papier. Charttechnisch wird es jetzt jedoch richtig spannend, da eine wichtige Marke dicht unter dem aktuellen Kurs liegt. Fällt sie, könnte der Verkaufsdruck zunehmen. Ein einziger Indikator macht noch Hoffnung. Warum das vielleicht reichen könnte, lesen Sie hier.

Gute Nachrichten, kaum Wirkung

Eigentlich lief es zuletzt nicht schlecht. Evotec und Bristol Myers Squibb haben die zweite IND-Freigabe der FDA erhalten. Ein weiterer Kandidat darf also am Menschen getestet werden. Die Phase-1-Studie ist für 2027 geplant. Geld fließt dafür allerdings nicht. Meilensteinzahlungen gibt es erst, wenn die klinische Entwicklung weitergeht. Dazu kommen 2,9 Millionen US-Dollar von der Gates-Stiftung für Sicherheitsforschung. Die Aktie hat davon wenig. Das Unternehmen schreibt tiefrote Zahlen und baut gerade um. Vier Standorte und bis zu 800 Stellen fallen weg. Zuletzt wurde zudem der Mittelfrist-Ausblick gesenkt. Auch der Aktienrückkauf über 365.000 Papiere ist beendet. Diese wurden aber nicht eingezogen, sondern sind für das Mitarbeiterbeteiligungsprogramm vorgesehen. Der Schnitt lag bei 3,12 Euro, heute kostet die Aktie deutlich weniger. Auch das drückt auf die Stimmung. Und der ein oder andere Hedgefonds hat seine Short-Positionen zuletzt sogar ausgebaut.

Charttechnik

Der Chart sieht düster aus. Die Aktie steckt in einem glasklaren Abwärtstrend. Der Kurs von rund 2,55 Euro liegt unter dem 50er SMA und unter dem 200er SMA. Das Bild ist somit recht eindeutig. Gleichzeitig hat die Aktie in der vergangenen Woche ebenfalls wieder an Wert verloren und das alles, obwohl zuletzt Biotech-Aktien eher gut gelaufen sind. Verkäufer haben klar das Sagen. Das bisherige Tief liegt bei 2,41 Euro. Genau dort entscheidet sich demnächst wohl einiges. Hält die Marke, bleibt Luft zum Atmen. Wird das Tief von 2,41 Euro unterschritten, droht ein weiterer Abverkauf. Dann könnten 2 Euro schnell erreicht sein. Auch darunter ist Platz für noch tiefere Notierungen. Einzig der RSI macht ein bisschen Hoffnung. Er notiert bei 35 und damit nahe am überverkauften Bereich. Das kann eine Gegenbewegung auslösen. Bei den vielen Leerverkäufern könnte daraus sogar ein Short Squeeze werden. Dann würden Shortseller Aktien zurückkaufen müssen - manchmal sogar um jeden Preis, aber sicher ist das alles eben zurzeit nicht. Dazu bedarf es einer guten bis sehr guten Meldung!

Was tun?

Klar ist: Die Lage bleibt angespannt. Operativ muss Evotec noch liefern. Die Zahlen sind rot, der Ausblick wurde gesenkt, der Umbau läuft. Dafür wirkt die Forschung solide. Die Partnerschaft mit Bristol Myers Squibb trägt Früchte. Der Vorstand will zudem auf neue Partnerschaften setzen. Analysten sind uneinheitlich. Einer rät zum Kauf, drei zum Halten. Das Konsensziel liegt bei ca. 3,60 Euro. Das ist was das betrifft viel Luft nach oben, aber natürlich kein Selbstläufer. Unterm Strich passt eine passive Haltung und abwarten vielleicht am besten. Kurzfristig dominieren Abwärtstrend und Shortseller. Wer neu einsteigen will, wartet besser ab, ob die Marke bei 2,41 Euro hält. Bestehende Anleger beobachten den RSI und die Reaktion an dieser Unterstützung. Mittelfristig zählen die Studie 2027 und eine bessere Profitabilität.

Autor: Felix Goldbach, FinanzNachrichten-Redaktion

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