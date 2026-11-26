Beim Immobilienspezialisten stand der gestrige Zahlentermin (Q3/9M) im Zeichen der Neuorientierung. In der Vergangenheit auf Gewerbeimmobilien fokussiert, läuft die Hinwendung zum Thema Wohnimmobilien. AROUNDTOWN hat sich im Oktober über die Wohnimmobilientochter GRAND CITY mit 20 % an LEG IMMOBILIEN (NRW, Fokus auf Wohnungen) beteiligt. Dies sorgte anfänglich für einen Kursdämpfer, soll sich aber bereits positiv auswirken:
Beim operativen Jahresergebnis (FFO I) hob AROUNDTOWN die Erwartungsspanne unten um 10 Mio. € an. Ein weiterer Wandel: Künftig soll der Konzern von einer Doppelspitze geleitet werden, für die auch der bisherige Finanzchef vorgesehen ist.
Die AROUNDTOWN-Aktie legte gestern 4,9 % zu. JEFFERIES hingegen blieb bei einer negativen Einschätzung mit Hinweis auf rückläufige 9M-Ergebnisse, verlangsamtes Wachstum und höheren Büro-Leerstand. Die Actien-Börse hält an LEG IMMOBILIEN fest und nimmt AROUNDTOWN zunächst auf die Watchlist.
Helmut Gellermann
Börsianer lesen Bernecker daily.
Beim operativen Jahresergebnis (FFO I) hob AROUNDTOWN die Erwartungsspanne unten um 10 Mio. € an. Ein weiterer Wandel: Künftig soll der Konzern von einer Doppelspitze geleitet werden, für die auch der bisherige Finanzchef vorgesehen ist.
Die AROUNDTOWN-Aktie legte gestern 4,9 % zu. JEFFERIES hingegen blieb bei einer negativen Einschätzung mit Hinweis auf rückläufige 9M-Ergebnisse, verlangsamtes Wachstum und höheren Büro-Leerstand. Die Actien-Börse hält an LEG IMMOBILIEN fest und nimmt AROUNDTOWN zunächst auf die Watchlist.
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