Beim Immobilienspezialisten stand der gestrige Zahlentermin (Q3/9M) im Zeichen der Neuorientierung. In der Vergangenheit auf Gewerbeimmobilien fokussiert, läuft die Hinwendung zum Thema Wohnimmobilien. AROUNDTOWN hat sich im Oktober über die Wohnimmobilientochter GRAND CITY mit 20 % an LEG IMMOBILIEN (NRW, Fokus auf Wohnungen) beteiligt. Dies sorgte anfänglich für einen Kursdämpfer, soll sich aber bereits positiv auswirken:



Beim operativen Jahresergebnis (FFO I) hob AROUNDTOWN die Erwartungsspanne unten um 10 Mio. € an. Ein weiterer Wandel: Künftig soll der Konzern von einer Doppelspitze geleitet werden, für die auch der bisherige Finanzchef vorgesehen ist.



Die AROUNDTOWN-Aktie legte gestern 4,9 % zu. JEFFERIES hingegen blieb bei einer negativen Einschätzung mit Hinweis auf rückläufige 9M-Ergebnisse, verlangsamtes Wachstum und höheren Büro-Leerstand. Die Actien-Börse hält an LEG IMMOBILIEN fest und nimmt AROUNDTOWN zunächst auf die Watchlist.



Helmut Gellermann



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