Berlin - Bundesfamilienministerin Karin Prien (CDU) fordert alle Eltern auf, ihre Kinder in den ersten drei Lebensjahren ohne Fernsehen, Smartphone oder iPad-Kontakt aufwachsen zu lassen.



"Die Wissenschaftler sagen uns ja sehr klar: Die ersten 1.000 Tage eines Kinderlebens sollten möglichst bildschirmfrei sein", sagte Prien der "Bild". Das gelte auch für Eltern. Mobile Endgeräte hielten davon ab, sich auf das Gegenüber zu konzentrieren. Darum könne man jungen Eltern nur empfehlen, wenn man wirklich Qualitätszeit mit Kindern verbringe, die Geräte einfach wegzusperren - oder sie jedenfalls nicht neben sich liegen zu haben. Das gelte insbesondere für Mahlzeiten.



Gerade in den ersten Lebensjahren eines Kindes sei zum Beispiel der Augenkontakt sehr wichtig, sagte Prien. Sie empfehle viel Augenkontakt, viel mit dem Kind zu sprechen und auch auf das Kind zu reagieren.





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