Der Klimaverein Greenscout bietet nun auch Solarchecks für Eigenheime an. Die Dachprüfung und der Angebotscheck sind kostenlos und sollen mehr Transparenz in den privaten Photovoltaik-Markt bringen.' Künftig können auch Besitzer:innen von Einfamilien-, Doppel- und Reihenhäusern ihre Dächer und bereits vorliegende Photovoltaik-Angebote vom Greenscout e.V. kostenlos prüfen lassen. Mit dem Solarcheck für Eigenheime will der Klimaschutzverein zusätzliche Solarpotenziale erschließen und den Ausbau ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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