Brüssel - Im Vorfeld des EU-Sondergipfels unterstützen Ökonomen den Kurs von Kanzler Friedrich Merz, auf Einsparungen und neue Akzente im nächsten EU-Haushaltsrahmen zu pochen.



Politisch allerdings droht Merz ein Zielkonflikt: Je härter der Kanzler auf weitere Kürzungen bestehe, desto mehr gefährde er das Setzen neuer Prioritäten im nächsten Finanzrahmen, sagte Anna Heckhausen, EU-Haushaltsexpertin der Bertelsmann-Stiftung, dem "Spiegel". Denn es sei immer schwerer, bei bestehenden Programmen für Landwirte oder Regionen zu sparen als bei anderen Ausgabenposten, die bisher viel kleiner seien, so Heckhausen.



Der Ökonom Friedrich Heinemann vom Leibniz-Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) Mannheim sagte dem "Spiegel", aus ökonomischer Sicht sei es richtig, dass sich die EU stärker auf das konzentrieren sollte, was man europäische öffentliche Güter nenne. Beispiele dafür seien Verteidigungsprojekte, der Schutz der EU-Außengrenzen sowie Investitionen in Klimaschutz, Forschung und grenzüberschreitende Infrastruktur. In diesen Bereichen sei es effizient, europäisch koordiniert vorzugehen, so Heinemann. Merz habe recht, wenn er seinen Einfluss dafür nutze, bei eher konsumtiven Elementen zu sparen, also bei Agrarsubventionen und Kohäsionsmitteln.



Die Staats- und Regierungschefs der EU-Staaten diskutieren an diesem Donnerstag und Freitag in Brüssel über den EU-Finanzrahmen für die Jahre 2028 bis 2034. Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hatte ein Gesamtvolumen von fast zwei Billionen Euro in laufenden Preisen vorgeschlagen. EU-Ratspräsident António Costa kürzte die Pläne in seinem jüngsten Kompromissvorschlag insgesamt um zehn Prozent; dabei ließ Costa die Rubriken für Landwirtschaft und Regionalförderung allerdings fast unangetastet.





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