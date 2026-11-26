Wiesbaden - Im Jahr 2025 sind in Deutschland 1,0 Millionen Tonnen kakaohaltige Schokoladenerzeugnisse im Wert von 7,7 Milliarden Euro hergestellt worden.



Gemessen an der Bevölkerungszahl Ende 2025 wurden damit rein rechnerisch 12,1 Kilogramm Schokolade pro Kopf produziert, teilte das Statistische Bundesamt (Destatis) am Donnerstag mit. Das entspricht wöchentlich knapp zweieinhalb Tafeln pro Kopf. 2025 wurde 5,7 Prozent weniger Schokolade hergestellt als im Jahr zuvor - 2024 waren noch 1,1 Millionen Tonnen hergestellt worden. Im Vergleich zu 2019 mit 1,0 Millionen Tonnen war die Schokoladenproduktion im letzten Jahr etwa auf dem gleichen Niveau.



Die Pro-Kopf-Produktion von Schokolade darf allerdings nicht mit einem Pro-Kopf-Verbrauch verwechselt werden: Denn in Deutschland wird deutlich mehr Schokolade exportiert als importiert. Im Jahr 2025 exportierte Deutschland 916.200 Tonnen Schokolade. Die Importmenge lag im Jahr 2025 bei 532.000 Tonnen. Die Haupt-Herkunftsländer der deutschen Schokoladenimporte lagen in Europa: Knapp ein Viertel (24,5 Prozent) der Schokoladenimporte kam aus Belgien, 16,9 Prozent aus den Niederlanden und 13,5 Prozent aus Polen. Die deutschen Exporte von Schokolade gingen ebenfalls überwiegend nach Europa: Die größten Zielländer waren 2025 Frankreich (13,4 Prozent), Polen (9,6 Prozent) und das Vereinigte Königreich (9,3 Prozent).



Im Jahr 2025 war Deutschland zudem in der Europäischen Union der mit Abstand größte Produzent von Lebkuchen, Honigkuchen und ähnlichen Waren. Mit 72.800 Tonnen kamen nach Angaben des europäischen Statistikamts Eurostat 39,4 Prozent der EU-Produktion aus Deutschland. Deutlich dahinter lag Polen mit 32.000 Tonnen und einem Anteil von 17,3 Prozent. Auf die Niederlande entfielen weitere 17,0 Prozent der gesamten EU-Produktion. Weitere wichtige Produktionsländer waren Italien (6,4 Prozent) und Tschechien (5,0 Prozent).





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