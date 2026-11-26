LOS ANGELES (dpa-AFX) - Elon Musk hat sein Versprechen verdoppelt, Aktien seines Raumfahrtunternehmens SpaceX an Kinder in den USA auszugeben. "Jedes Kind in Amerika wird zwei SpaceX-Aktien erhalten, eine von dem Unternehmen und eine von mir persönlich", kündigte Musk auf seiner Plattform X an. Der Anteil von SpaceX werde nächsten Monat übertragen, der andere nächstes Jahr im Juni.

Der 55-Jährige hatte bereits vor gut einem Monat Minderjährigen in den USA Anteile an dem Unternehmen versprochen. Damals hatte er von einer Aktie je Kind gesprochen.

Musk ist Gründer und Vorstandschef von SpaceX, dessen Aktie zuletzt bei etwa 127 US-Dollar notierte. Viele Fragen zu der Ankündigung blieben offen. X-Nutzer stellten etwa Fragen zum Alter der Kinder und dazu, was mit ihren Daten geschehe. Andere verlangten, dass Musk stattdessen mehr Steuern zahle und zweifelten an der Ernsthaftigkeit der Ankündigung.

In den USA leben nach jüngsten Volkszählungsdaten etwas mehr als 70 Millionen Kinder im Alter unter 18 Jahren. Zum aktuellen Kurs der SpaceX-Aktie wäre das Aktienpaket für ein solches Geschenk mehr als 17,5 Milliarden Dollar (15,95 Mrd Euro) wert. Musks Vermögen wird vom Finanzdienst Bloomberg aktuell auf rund 820 Milliarden Dollar geschätzt.

Es besteht hauptsächlich aus Aktien von SpaceX und des ebenfalls von ihm geführten Elektroauto-Herstellers Tesla ./bf/DP/zb