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Commerzbank Aktiengesellschaft: Aktionärin UniCredit S.p.A. verlangt Einberufung einer außerordentlichen Hauptversammlung und erwartet die Wahl von Andrea Orcel zum Vorsitzenden des Aufsichtsrats



26.11.2026 / 08:38 CET/CEST

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Ad hoc Mitteilung 26. November 2026

Aktionärin UniCredit S.p.A. verlangt Einberufung einer außerordentlichen Hauptversammlung und erwartet die Wahl von Andrea Orcel zum Vorsitzenden des Aufsichtsrats Der Vorstand der Commerzbank AG hat von der UniCredit S.p.A., die 27,93 Prozent des Grundkapitals und 28,74 % der Stimmrechte der Commerzbank AG hält (mit dem Vollzug des Übernahmeangebots erhöht sich ihre Beteiligung auf rund 46,29 % des Grundkapitals und auf 47,64 % der Stimmrechte), ein Verlangen auf Einberufung einer außerordentlichen Hauptversammlung erhalten. Dieses Verlangen der UniCredit S.p.A. sieht als Tagesordnungspunkte vor: "Abberufung von Aufsichtsratsmitgliedern der Aktionäre" und "Neuwahl von Aufsichtsratsmitgliedern der Aktionäre sowie Wahl von Ersatzmitgliedern". Die UniCredit S.p.A. schlägt der Hauptversammlung vor, 9 von 10 der derzeitigen Anteilseignervertreter des Aufsichtsrats der Commerzbank AG abzuberufen und 10 Personen bis zum Ablauf der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2030 entscheidet, als neue Anteilseignervertreter in den Aufsichtsrat zu wählen. Ein aktueller Anteilseignervertreter des Aufsichtsrats der Commerzbank AG soll wiedergewählt werden. Im Falle seiner Wahl soll Andrea Orcel den Mitgliedern des Aufsichtsrats als Kandidat für den Vorsitzenden des Aufsichtsrats vorgeschlagen werden, vorbehaltlich der aufsichtsrechtlichen Eignungs- und Zuverlässigkeitsprüfung. Der Vorstand der Commerzbank AG wird das Verlangen der UniCredit S.p.A. entsprechend seiner gesetzlichen Pflichten sorgfältig prüfen. Soweit die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt sind, wird der Vorstand eine außerordentliche Hauptversammlung einberufen. Disclaimer Diese Mitteilung enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen. Dabei handelt es sich um Aussagen, die keine Tatsachen der Vergangenheit beschreiben. Solche Aussagen in dieser Mitteilung betreffen unter anderem die erwartete zukünftige Geschäftsentwicklung der Commerzbank, erwartete Effizienzgewinne und Synergien, erwartete Wachstumsperspektiven und sonstige Chancen für eine Wertsteigerung der Commerzbank sowie die erwarteten zukünftigen finanziellen Ergebnisse, Restrukturierungsaufwendungen und sonstige Finanzentwicklungen und -angaben. Diese in die Zukunft gerichteten Aussagen basieren auf aktuellen Planungen, Erwartungen, Schätzungen und Prognosen des Vorstands. Sie sind von einer Reihe von Annahmen abhängig und unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen wesentlich von jenen abweichen, die durch diese in die Zukunft gerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Solche Faktoren sind etwa die Verfassung der Finanzmärkte in Deutschland, Europa, den USA und in anderen Regionen, in denen die Commerzbank einen erheblichen Teil ihrer Erträge erzielt und einen erheblichen Teil ihrer Vermögenswerte hält, die Preisentwicklung von Vermögenswerten und Entwicklung von Marktvolatilitäten, insbesondere aufgrund der andauernden europäischen Schuldenkrise, der mögliche Ausfall von Kreditnehmern oder Kontrahenten von Handelsgeschäften, die Umsetzung ihrer strategischen Initiativen zur Verbesserung des Geschäftsmodells, die Verlässlichkeit ihrer Grundsätze, Verfahren und Methoden zum Risikomanagement, Risiken aufgrund regulatorischer Änderungen sowie andere Risiken. In die Zukunft gerichtete Aussagen gelten deshalb nur an dem Tag, an dem sie gemacht werden. Die Commerzbank ist nicht verpflichtet, die in dieser Mitteilung enthaltenen, in die Zukunft gerichteten Aussagen auf den neuesten Stand zu bringen oder abzuändern, um Ereignisse oder Umstände zu reflektieren, die nach dem Datum dieser Mitteilung eintreten. Kontakt:

Christoph Wortig

Bereichsvorstand Investor Relations

Commerzbank AG

Investor Relations

Tel.: +49 69 9353 10080

Email: ir@commerzbank.com



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