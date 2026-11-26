Vancouver, British Columbia / 25. November 2026 / IRW-Press / Military Metals Corp. (das "Unternehmen" oder "MILI") (CSE: MILI, OTC: MILIF, FWB: QN90) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen seine zuvor angekündigte, nicht vermittelte Privatplatzierung von Einheiten des Unternehmens (die "Einheiten") durch den Verkauf und die Ausgabe von 15.972.733 Einheiten zu einem Preis von 0,15 $ pro Einheit mit einem Bruttoerlös von insgesamt 2.395.909,95 $ abgeschlossen hat (die "Privatplatzierung").

Jede Einheit bestand aus einer Stammaktie des Unternehmens (eine "Aktie") und einem Aktienkaufwarrant (ein "Warrant"). Jeder Warrant berechtigt den Inhaber, eine weitere Aktie (eine "Warrant-Aktie") zu einem Preis von 0,20 $ pro Warrant-Aktie innerhalb eines Zeitraums von 24 Monaten ab dem Abschlussdatum (das "Abschlussdatum") zu erwerben.

Scott Eldridge, CEO, erklärte: "Wir sind sehr erfreut über die starke Resonanz der Investoren auf diese Finanzierung, insbesondere angesichts der schwierigen Marktbedingungen, mit denen der Junior-Rohstoffsektor konfrontiert ist. Die Aufstockung des ursprünglichen Betrags zeugt vom anhaltenden Vertrauen der Investoren in Military Metals und unterstreicht die Qualität unseres Vermögensportfolios, einschließlich unseres Flagship-Projekts Trojarova in Europa, des führenden Antimonvorkommens des Kontinents. Die Sicherung dieses zusätzlichen Kapitals im aktuellen Marktumfeld ist eine positive Bestätigung für unser Team und unsere Strategie, während wir unsere Projekte weiter vorantreiben."

Im Zusammenhang mit der Privatplatzierung zahlte das Unternehmen einem berechtigten Vermittler eine Vermittlungsprovision in Höhe von 2.400 $ in bar.

Das Unternehmen beabsichtigt, den Nettoerlös aus der Privatplatzierung für weitere Explorationsaktivitäten im Zusammenhang mit dem Gold-Antimon-Projekt Trojarova in der Slowakei, für technische Studien zu diesem Projekt sowie als allgemeines Working Capital zu verwenden. Alle im Rahmen der Privatplatzierung ausgegebenen Wertpapiere unterliegen gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen und den Richtlinien der Canadian Securities Exchange einer gesetzlichen Haltefrist von vier Monaten und einem Tag ab dem Abschlussdatum.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten dar, noch darf ein Verkauf der Wertpapiere in einer Jurisdiktion erfolgen, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf rechtswidrig wäre. Die angebotenen Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem US-Wertpapiergesetz von 1933 in seiner jeweils gültigen Fassung (dem "US-Wertpapiergesetz") oder gemäß den Wertpapiergesetzen einzelner US-Bundesstaaten registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten ohne Registrierung oder eine entsprechende Befreiung von den Registrierungsanforderungen des US-Wertpapiergesetzes und der geltenden Wertpapiergesetze der einzelnen Bundesstaaten weder angeboten noch verkauft werden.

Über Military Metals Corp.

Das Unternehmen ist ein in British Columbia ansässiges Mineralexplorationsunternehmen, das sich in erster Linie mit dem Erwerb, der Exploration und der Erschließung von Mineralvorkommen mit Schwerpunkt auf Antimon befasst.

IM NAMEN DES BOARD OF DIRECTORS

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Scott Eldridge

CEO und Direktor

mailto:scott@militarymetalscorp.com oder info@militarymetalscorp.com

Bei Fragen wenden Sie sich bitte telefonisch an 604-537-7556.

Zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Informationen". Zukunftsgerichtete Aussagen lassen sich häufig, jedoch nicht immer, anhand der Verwendung von Begriffen wie "plant", "erwartet", "wird erwartet", "Budget", "geplant", "schätzt", "prognostiziert", "beabsichtigt", "geht davon aus" oder "glaubt" oder durch Varianten (einschließlich negativer Varianten) solcher Wörter und Ausdrücke erkennen, oder sie besagen, dass bestimmte Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse "können", "könnten", "würden", "möglicherweise" oder "werden" ergriffen, eintreten oder erreicht werden. Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung umfassen unter anderem Aussagen bezüglich der beabsichtigten Verwendung des Nettoerlöses aus der Privatplatzierung. Solche Aussagen spiegeln die aktuellen Einschätzungen des Unternehmens hinsichtlich zukünftiger Ereignisse wider und basieren zwangsläufig auf einer Reihe von Annahmen und Schätzungen, die zwar vom Unternehmen als angemessen erachtet werden, jedoch naturgemäß erheblichen geschäftlichen, wirtschaftlichen, wettbewerbsbedingten, politischen und sozialen Risiken, Unwägbarkeiten und Ungewissheiten unterliegen. Zahlreiche bekannte und unbekannte Faktoren könnten dazu führen, dass die Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich von den Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden bzw. werden könnten. Weitere Risikofaktoren sind auch in den öffentlichen Unterlagen des Unternehmens unter dessen SEDAR+-Profil unter www.sedarplus.ca zu finden. Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen gelten zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung, und das Unternehmen lehnt jede Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse oder aus anderen Gründen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, sollten sich die Umstände, die Einschätzungen oder Meinungen der Geschäftsführung ändern, es sei denn, dies ist nach den Wertpapiergesetzen erforderlich. Dementsprechend wird der Leser darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen.

Die Canadian Securities Exchange hat die hierin enthaltenen Informationen weder genehmigt noch abgelehnt und übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

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