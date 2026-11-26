Die Münchener Messe The smarter E Europe hat mutmaßlich schon reichlich Anmeldungen für nächstes Jahr. Einen weiteren Aussteller hat sie nun selbst eingeladen: Ein Messestand für den kommenden Termin vom 8. bis 10. Juni 2027 war der Preis, um den sich auf dem am Mittwoch beendeten Forum Solar plus in Berlin fünf Start-ups bewarben. In einer eigenen Session mit dem Titel "Next Level Energy: Wer gestaltet das Energiesystem von morgen?" stellten sie sich den Fragen des Publikums und der vierköpfigen Jury. Das Rennen machte am Ende ein Unternehmen, das genau genommen schon aus der Frühphase heraus ...

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