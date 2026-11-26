Berlin - Der CDU-Vorstoß zur Rentenreform stößt in der CSU auf grundsätzlichen Zuspruch und Skepsis bei einem Eckpunkt.



"Die Rentenreform darf nicht scheitern, weil sie ein zentraler Punkt der Sozialreformen insgesamt ist und die Glaubwürdigkeit der Regierung damit stark verbunden ist", sagte der CSU-Fraktionsvorsitzende im Bayerischen Landtag, Klaus Holetschek, dem "Tagesspiegel" (Freitagsausgabe). "Insofern ist die Respekt-Rente ein Kompromiss, der durchaus das Thema soziale Gerechtigkeit aufgreift, gerade auch bei geringeren Einkommen."



Der Vizechef der einstigen Rentenkommission, der CSU-Finanzexperte Florian Dorn, sagte dem "Tagesspiegel", er fände es gut, "wenn wir uns mit konkreten Ideen, die zielgenau und sozial ausgewogen sind, einer gemeinsamen Lösung zur zukunftsfesten Rentenreform nähern". "Die Rentenreform muss kommen", sagte Dorn: "Klar muss aber weiter sein: Jedes Aufweichen darf nicht noch mehr auf Kosten der jungen Generation geschehen."



Im Koalitionsstreit über die geplante Rentenreform hatten Fachpolitiker der CDU am Mittwoch ein Kompromissangebot vorgelegt. Die abschlagsfreie Frührente nach 45 Beitragsjahren könnte demnach "für Menschen mit kleinen Einkommen vollständig erhalten" bleiben. Diese Personengruppe arbeite besonders häufig in körperlich und psychisch belastenden Jobs, heißt es in dem Papier. Wer in seiner Erwerbszeit maximal 70 Prozent des Durchschnittseinkommens verdient hat, könne nach 45 Beitragsjahren weiterhin ohne Abschläge vorzeitig in Rente gehen.



Mit Blick auf die von den CDU-Politikern genannten maximal 70 Prozent des Durchschnittseinkommens sagte Dorn, er würde diese "starre Grenze auflösen, indem die monatlichen Abschläge beim Übergang schrittweise aufwachsen. Damit würde sich mehr Arbeit und mehr Rentenpunkte auch bei der Rente immer mehr lohnen".



Dorn nannte als ein mögliches Modell: "Wer 45 Jahre lang gearbeitet hat und maximal 30 Rentenpunkte erworben hat, kann danach abschlagsfrei in Rente gehen. Mit jedem weiteren erworbenen Rentenpunkt steigt der Abschlag um 0,1 Prozent - statt wie geplant um 0,4 Prozent - pro Monat. Der volle Abschlag greift erst ab 34 Rentenpunkten."



Auch CSU-Fraktionschef Holetschek warf die Frage auf, "ob die starre Grenze von 70 Prozent des Durchschnittseinkommens nicht der falsche Weg ist".





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