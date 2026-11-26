EQS-News: Virbac
/ Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen/Sonstiges
PARIS, 26. November 2026 /PRNewswire/ --
Paul Martingell, CEO, Virbac:
"Die Übernahme von Axiota stellt einen wegweisenden Meilenstein in unserer Strategie 'Growing Together' dar, sowohl für unseren Farm-Animal-Geschäftsbereich als auch für unsere Präsenz in Nordamerika. Durch die Kombination unseres bestehenden Portfolios mit renommierten, schnell wachsenden Lösungen wie Multimin und Lactipro erhalten Tierärzte und Landwirte die umfassende präventive Versorgung, die sie für ihren Erfolg benötigen. Ebenso wichtig ist, dass wir ein außergewöhnliches Team begrüßen dürfen, dessen Forschungs- und Entwicklungs-, Industrie- und Handelsexpertise wir sehr schätzen. Aufbauend auf jahrelanger erfolgreicher Partnerschaft vereint diese Übernahme nun offiziell unsere Teams. Ich bin überzeugt, dass Virbacs einzigartige, wissenschaftlich fundierte, unternehmerische und familiäre Unternehmenskultur das perfekte Umfeld für das Axiota-Team bietet, um einen noch größeren Beitrag zur Tiergesundheit zu leisten und Wachstumschancen zu nutzen."
William (Bill) Weldon, Ph.D., CEO, Axiota:
"Das Axiota-Team hat in den letzten 20 Jahren innovative, auf Prävention ausgerichtete Produkte entwickelt, die in der Rinderindustrie weltweiten kommerziellen Erfolg erzielen. Der Beitritt zur Virbac-Gruppe wird sowohl Multimin als auch Lactipro eine größere globale Reichweite verschaffen, und unser Team wird Teil eines wachsenden globalen Marktführers im Bereich Tiergesundheit. Abgesehen von der strategischen Übereinstimmung waren wir sofort von der offensichtlichen menschlichen Verbindung und den gemeinsamen Werten zwischen unseren beiden Unternehmen beeindruckt. Wie Virbac werden auch wir von Unternehmergeist und einem tiefen Engagement für die Landwirtschafts- und Viehzuchtgemeinschaft angetrieben, was diese Partnerschaft zu einer natürlichen und spannenden Weiterentwicklung für unsere Mitarbeiter macht."
contact@virbac.com
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26.11.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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