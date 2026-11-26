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Virbac übernimmt Axiota Animal Health, Inc. - dadurch entsteht eine weltweit führende Plattform für innovative Lösungen im Bereich der Rindergesundheit



26.11.2026 / 09:05 CET/CEST

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Axiota ist ein US-amerikanisches Unternehmen, das einen Umsatz von ca. 65 Millionen USD erwirtschaftet, wovon 80 % aus den USA stammen. Dies verschafft Virbac einen sofortigen und starken Markteintritt im US-amerikanischen Wiederkäuermarkt.

Virbac verfügt über umfassende interne Expertise im Bereich der Marke Multimin von Axiota und unterhält eine starke Partnerschaft mit Axiota, da das Unternehmen Inhaber der Marke in Australien, Neuseeland und Südafrika und Vertriebspartner von Axiota in mehreren europäischen Ländern ist

Diese Akquisition stärkt und ergänzt die strategische "Supercharge"-Plattform von Virbac im Wiederkäuersegment.

Die Transaktion integriert zwei innovative, schnell wachsende Produkte: Multimin (injizierbare Spurenelemente) und Lactipro (pansennative Probiotika) sowie alle zukünftigen Innovationen in der Pipeline werden von Virbac's globaler Präsenz im Wiederkäuerbereich und der Möglichkeit profitieren, diese Lösungen Landwirten in vielen weiteren Ländern anzubieten

Durch die Übernahme werden die hochspezialisierten Expertenteams von Axiota im Bereich der präventiven Rindergesundheit integriert, einschließlich spezialisierter Fertigungs- und Forschungs- sowie Entwicklungskapazitäten.

Die Transaktion dürfte sich ab dem ersten Jahr positiv auf Wachstum und Margen der Virbac-Gruppe auswirken. PARIS, 26. November 2026 /PRNewswire/ -- Paul Martingell, CEO, Virbac: "Die Übernahme von Axiota stellt einen wegweisenden Meilenstein in unserer Strategie 'Growing Together' dar, sowohl für unseren Farm-Animal-Geschäftsbereich als auch für unsere Präsenz in Nordamerika. Durch die Kombination unseres bestehenden Portfolios mit renommierten, schnell wachsenden Lösungen wie Multimin und Lactipro erhalten Tierärzte und Landwirte die umfassende präventive Versorgung, die sie für ihren Erfolg benötigen. Ebenso wichtig ist, dass wir ein außergewöhnliches Team begrüßen dürfen, dessen Forschungs- und Entwicklungs-, Industrie- und Handelsexpertise wir sehr schätzen. Aufbauend auf jahrelanger erfolgreicher Partnerschaft vereint diese Übernahme nun offiziell unsere Teams. Ich bin überzeugt, dass Virbacs einzigartige, wissenschaftlich fundierte, unternehmerische und familiäre Unternehmenskultur das perfekte Umfeld für das Axiota-Team bietet, um einen noch größeren Beitrag zur Tiergesundheit zu leisten und Wachstumschancen zu nutzen." William (Bill) Weldon, Ph.D., CEO, Axiota: "Das Axiota-Team hat in den letzten 20 Jahren innovative, auf Prävention ausgerichtete Produkte entwickelt, die in der Rinderindustrie weltweiten kommerziellen Erfolg erzielen. Der Beitritt zur Virbac-Gruppe wird sowohl Multimin als auch Lactipro eine größere globale Reichweite verschaffen, und unser Team wird Teil eines wachsenden globalen Marktführers im Bereich Tiergesundheit. Abgesehen von der strategischen Übereinstimmung waren wir sofort von der offensichtlichen menschlichen Verbindung und den gemeinsamen Werten zwischen unseren beiden Unternehmen beeindruckt. Wie Virbac werden auch wir von Unternehmergeist und einem tiefen Engagement für die Landwirtschafts- und Viehzuchtgemeinschaft angetrieben, was diese Partnerschaft zu einer natürlichen und spannenden Weiterentwicklung für unsere Mitarbeiter macht." contact@virbac.com



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26.11.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

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