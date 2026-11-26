Wenn eine Vorlauftemperatur von 55 °C ausreicht, um das Haus angenehm warm zu bekommen, sind die Bedingungen für die Wärmepumpe ideal. Im Projekt "Wärmepumpe? Kann ich!" sollen Hausbesitzer:innen selbst herausfinden, ob diese Vorlauftemperatur ausreicht. Im Projekt "Wärmepumpe? Kann ich!" untersuchen Ifeu, Öko-Institut und Co2online, wie Hausbesitzende selbst herausfinden können, ob eine Wärmepumpe in ihrem Gebäude effizient laufen würde. Das Ifeu begleitet 15 Haushalte zusätzlich mit umfangreicher ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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