SEOUL/TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI (dpa-AFX) - Die Börsen in Fernost haben sich am Donnerstag nach den vorherigen Abgaben stabilisiert. Sie profitierten dabei von der Erholung der US-Börsen in der zweiten Handelshälfte am Vortag.

"Die Wall Street hat gestern im späten Handel doch noch die Gegenrichtung eingeschlagen, und zahlreiche Technologiewerte konnten sogar im Plus schließen", merkte Marktanalyst Andreas Lipkow vom Broker CMC Markets zu den US-Vorgaben an. "Überraschend starke US-BIP-Daten und der PCE-Preisdeflator haben im Handelsverlauf ihren Schrecken verloren."

Etwas gebremst wurden die Notierungen durch die wieder gestiegenen Ölpreise. Meldungen über erneute Explosionen an Öltankern in der Straße von Hormus belasteten. Nach unbestätigten Angaben des Iran sollen zwei Schiffe in der für Öltransporte wichtigen Meerenge auf Seeminen gefahren sein. Zudem nehmen von Teheran unterstützte Huthi-Rebellen weiterhin das führende Opec-Land Saudi-Arabien ins Visier, darunter einen wichtigen Ölexporthafen am Roten Meer.

Der südkoreanische Kospi legte leicht um 0,3 Prozent zu. Etwas gebremst wurde der Markt durch die Vorgaben von Nvidia . Die Ratingagentur S&P hatte das Rating des Halbleiterkonzerns auf "Watch Negative" gesetzt. Die Notenbank des Landes hatte zudem die Zinsen im erwarteten Umfang weiter angehoben. Einer erhöhten Projektion für das Wirtschaftswachstum im laufenden Jahr stand dabei eine angehobene Schätzung für die Verbraucherpreisentwicklung entgegen, wie die Marktstrategen der Deutschen Bank anmerkten.

Auch die Gewinne des japanischen Nikkei 225 hielten sich nach den vorherigen Abgaben in Grenzen. Hier ging es um 0,86 Prozent auf 57.499,16 Punkten nach oben. Etwas Gegenwind kam von der Bank of Japan. Das Notenbankmitglied Naoki Tamura habe auf die Notwendigkeit weiterer Zinsanhebungen verwiesen, sollten sich inflationäre Risiken verschärfen, so die Marktstrategen der Deutschen Bank.

Leicht nach oben ging es auch in China. Der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungsregion Hongkong stieg um 1,5 Prozent, der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Werten an den chinesischen Festlandsbörsen tendierte zuletzt 0,1 Prozent höher.

Der australische S&P ASX 200 schloss sich der allgemeinen Tendenz an. Nach den Vortagesverlusten gewann er 0,82 Prozent auf 8.763,77 Punkte./mf/zb

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