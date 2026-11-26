NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Alzchem nach dem deutschen Eigenkapitalforum in Frankfurt mit einem Kursziel von 195 Euro auf "Buy" belassen. Bei dem Spezialchemieunternehmen habe sich die Diskussion um die nächste Phase des Kapazitätsausbaus sowie weitere Wachstumschancen etwa im Bereich Kreatin gedreht, schrieben die Experten am Mittwoch in ihrer Nachlese. Der Bau der geplanten neuen Anlage für den Sprengstoff Nitroguanidin solle nun vorangetrieben werden, und angesichts der erwarteten Finanzierung durch das US-Verteidigungsministerium sei es nun sehr wahrscheinlich, dass der Standort in den USA liegen werde./gl/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2026 / 17:11 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.11.2026 / 19:00 / ET





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