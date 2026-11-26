Ibiza - Vor Ibiza ist in der Nacht auf Donnerstag ein Öltanker mit rund 7.000 Tonnen Öl an Bord gesunken. Wie die Notdienste der Balearen mitteilten, starb dabei mindestens ein Besatzungsmitglied. Die übrigen 16 Besatzungsmitglieder überlebten das Unglück



Der Tanker "Med Emre" sank zwischen 25 und 30 Seemeilen nördlich der Insel. Die Behörden aktivierten in der Folge Notfallprotokolle wegen der Gefahr einer Treibstoffverschmutzung. Das volle Ausmaß der Umweltfolgen ist noch unklar, und die Behörden prüfen, ob zusätzliche Maßnahmen erforderlich sind.



Das unter maltesischer Flagge fahrende Schiff war auf dem Weg von Algeciras nach Barcelona, als es ein Leck erlitt. Warum es zu dem Unglück kam, ist noch unklar.





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