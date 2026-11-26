Wie häufig kam es in der Vergangenheit zu Dunkelflauten - und wie lassen sich solche Phasen überbrücken, wenn das Stromsystem allein auf erneuerbaren Quellen basiert? Das haben Forscher des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW-Berlin) jetzt untersucht. "Wir haben mit der Studie erstmals eine Definition für Dunkelflaute vorgeschlagen", sagte Claudia Kemfert, Leiterin der Abteilung Energie, Verkehr Umwelt des DIW-Berlin, in der Eröffnungsveranstaltung des "Forum Solar Plus" in Berlin. "Die Dunkelflauten können dabei durchaus länger sein, als wir bisher angenommen haben. " Auf der Veranstaltung ...

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