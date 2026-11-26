Berlin - Der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW), Marcel Fratzscher, fordert angesichts der sich rasant verändernden Arbeitswelt tiefgreifende Reformen im deutschen Bildungswesen. Das betrifft sowohl die frühkindliche als auch die schulische Bildung: "In kaum einem anderen westlichen Land hängt der Bildungserfolg so stark vom familiären Umfeld ab, also vom Einkommen und der Bildung der Eltern", sagte Fratzscher dem "Tagesspiegel".



Der Staat müsse, so Fratzscher, deutlich mehr in die frühkindliche Bildung investieren. "Bei uns gibt es immer noch die Auffassung, dass die Kinder in Sachen Bildung dauerhaft besser bei der Mutter aufgehoben sind als in der Kita", kritisierte der Ökonom. Dabei erziele man die höchsten Bildungsrenditen in den ersten sechs Jahren. "Jeder Euro, den Sie in dieser Zeit investieren, hat mehr Nutzen als später in der Schule, der Ausbildung oder in der Hochschule."



In der Schule werde "viel zu viel Verantwortung auf die Eltern abgeschoben", so Fratzscher. In Ländern mit Ganztagsschulen sei es Aufgabe der Schule, wenn ein Kind Nachhilfe oder Unterstützung brauche. In Deutschland habe oder hatte dagegen die Hälfte der 15-Jährigen schon privat Nachhilfe genommen. "Aber das können sich nur Eltern leisten, die das nötige Geld haben", so Fratzscher.



Fratzscher hält zudem die frühe Aufteilung der Schüler auf verschiedene Schulformen für falsch und fordert mehr Investitionen in Schulen, mehr Lehrer und mehr Transparenz. "Eltern müssten für jede einzelne Schule in Deutschland online nachschauen können, wie sie ausgestattet ist und wie erfolgreich die Schüler sind", so der Ökonom.



Zudem müssten die Lehrpläne bundesweit vereinheitlicht werden. Dass jedes Bundesland sein eigenes Ding mache, sei nicht mehr zeitgemäß. "Unsere Arbeitswelt verändert sich", sagte Fratzscher. "Wer jetzt ins Berufsleben startet, wird ein Leben lang lernen und sich mehrmals neu erfinden müssen."





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