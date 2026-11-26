Karlsruhe - Die Bundesanwaltschaft hat zwei Islamisten wegen mutmaßlicher Anschlagspläne festnehmen lassen. Es handelt sich um zwei Iraker, teilte die Karlsruher Behörde am Donnerstag mit. Die Zugriffe erfolgten demnach am Donnerstagmorgen auf Grundlage von Haftbefehlen des Ermittlungsrichters des Bundesgerichtshofs in Heidelberg und Köln.



Die beiden Männer stehen im Verdacht, Mitglieder einer proiranischen terroristischen Vereinigung zu sein. Laut den Ermittlungen sind die Beschuldigten in eine Gruppierung involviert, die für eine Anschlagsserie gegen US-amerikanische, israelische und jüdische Einrichtungen in Europa verantwortlich sein soll. Diese Gruppe, bekannt als "Harakat Ashab al-Yamin al-Islamiyyah (HAYI)", trat nach dem Ausbruch des Irankriegs Anfang 2026 in Erscheinung.



Einer der Männer soll gemeinsam mit einem in den USA Angeklagten und anderen Ende 2025 zudem eine separate Vereinigung gegründet haben, um weitere Anschläge in Deutschland und Europa vorzubereiten. Dazu gehörte auch der zweite Beschuldigte. Die Gruppierung soll sich Gelder beschafft und mehrere externe Personen für die Begehung von Sprengstoffanschlägen rekrutiert haben. Im Auftrag der Vereinigung sollen sich unbekannte Täter in zwei aufeinanderfolgenden Nächten Ende März 2026 - vermutlich mit Sprengsätzen - zu Synagogen in Köln und in einer weiteren europäischen Stadt begeben haben. Das Vorhaben sei aber aus bislang nicht bekannten Gründen letztlich nicht umgesetzt worden, so die Ermittler.



Die Ermittlungen führten zu richterlich angeordneten Durchsuchungen in insgesamt 17 Objekten in Baden-Württemberg, Hessen und Nordrhein-Westfalen. Die Maßnahmen dauerten zunächst noch an. Die festgenommenen Beschuldigten sollen im Laufe des Tages dem Ermittlungsrichter des Bundesgerichtshofs vorgeführt werden, der über den Vollzug der Untersuchungshaft entscheiden wird. Über 250 Polizeibeamte waren im Einsatz, um die Maßnahmen durchzuführen.





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