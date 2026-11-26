FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Rheinmetall haben ihre Erholung am Donnerstag gemeinsam mit anderen Rüstungswerten fortgesetzt. Während die Augen auf den beginnenden Kapitalmarkttag gerichtet sind, steuern sie auf den vierten Gewinntag in Folge zu. Sie bildeten am Vormittag mit einem Anstieg um rund 5 Prozent auf 772 Euro gemeinsam mit den ebenfalls erholten KI-Werten die Spitzengruppe im Dax .

Die im MDax gelisteten Rüstungstitel Hensoldt, Renk und TKMS zogen ebenfalls kräftig an.

Anleger warten anlässlich des beginnenden Kapitalmarkttags von Rheinmetall gespannt auf Aussagen zum mittelfristigen Ausblick. Börsianer rechnen damit aber erst am Freitag, wenn am Vormittag eine Telefonkonferenz anberaumt ist. Nachdem der Konzern in diesem Jahr eine Reihe von Enttäuschungen vermelden musste, ist es nun die verbreitete Erwartung, dass die Ziele bis 2030 auch zurechtgestutzt werden.

Diese generelle Auffassung teilt am Morgen der RBC-Experte Colin Moody. Er erwartet sie jedoch leicht über dem aktuellen Umsatzkonsens von 35,6 Milliarden Euro. Auch mit Blick auf die Gewinnschätzungen hält er die Markterwartungen für übertrieben vorsichtig. Die Senkung der mittelfristigen Ziele sei also bereits mehr als eingepreist, stellte Moody klar.

Die Aktien waren zuletzt auf einem Tief seit Februar 2025 angekommen. Im bisherigen Jahresverlauf hat sich ihr Kurs aktuell halbiert; seit dem Rekordhoch von etwas mehr als 2.000 Euro im Februar 2025 ging es um etwas mehr als 60 Prozent nach unten. Trotz des Rückgangs seit dem Höchststand zählt das Papier in den vergangenen Jahren zu den Standardwerten mit den größten Kursgewinnen.

Seit Mitte Februar 2022, also bevor Russland die Ukraine angegriffen hatte, hat sich der Börsenwert Rheinmetalls auf 36 Milliarden Euro fast verachtfacht. Wegen des starken Anstiegs wurde das 1889 gegründete und bereits seit 1894 an der Börse gelistete Unternehmen im März 2023 in den deutschen Leitindex Dax aufgenommen./tih/niw/zb